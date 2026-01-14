İslam Memiş’ten Haziran uyarısı: Altında puslu hava başladı

ALTINDA YÖN YUKARI

Altın ve gümüş fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirten İslam Memiş, değerlendirmelerini paylaştı.

“Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor.

Şu anda gram altın Kapalıçarşı’da fiziki altın 6 bin 493 lira, uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 635 dolar seviyesinde.”