İslam Memiş’ten Haziran uyarısı: Altında puslu hava başladı

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken finansal analist İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, kısa vadeli alım düşünen yatırımcıları uyardı, belirsizlik ortamına işaret etti.

ALTINDA YÖN YUKARI

Altın ve gümüş fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirten İslam Memiş, değerlendirmelerini paylaştı.

“Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor.
Şu anda gram altın Kapalıçarşı’da fiziki altın 6 bin 493 lira, uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 635 dolar seviyesinde.”

ARTIŞTA KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Memiş, fiyatlardaki artışta küresel gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

“Bir günde gram altın 100 lira yükseldi.
Bir haftalık süreç içerisinde 200 lira yükseldi.
Ons altın bir günde 75 dolar yükseldi.

Amerika’daki verilerin etkisi var ama en önemli etki jeopolitik gerilim.
İran’da devam eden sokak eylemleri piyasaları kaygılandırıyor.”

ANA TRENDE ODAKLANMA UYARISI

Kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyaran Memiş, ana trende dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızın ana trende odaklanması lazım.
Yılın ilk yarısıyla alakalı ana trend gram altın TL fiyatında 8 bin lira.
Ons altın tarafında ana trend 4 bin 880 dolar seviyesi.”

“PUSLU HAVALARDA ALTIN GÜVENLİ LİMANDIR”

Belirsizlik ortamına vurgu yapan Memiş, altının bu süreçte öne çıktığını ifade etti.

“Haftalık yükselişler ve düşüşler kafaları karıştırabilir.
Orta ve uzun vadede trende odaklanmak daha faydalı.
Havalar puslu ve puslu havalarda altın güvenli limandır.
Yükselişlerine devam eder.”

ALIM PLANLAYANLARA NET MESAJ

Altın almayı planlayanlara da net mesaj verdi.

“Ama düğün yapacak, altın borcu olanlar fiyata değil miktara odaklanmalı.

Her fırsatta alım yapanlar yıllık bazda getiriyi görebilir.”

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Küresel gelişmelerin altını desteklediğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Altın savaştan beslenir, enflasyondan beslenir, belirsizlikten beslenir.
Bugünkü koşullar altın fiyatlarının yükselişine devam edeceğini gösteriyor.”

