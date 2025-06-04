İslam Memiş'ten ilginç uyarı: "Takı kültürü yok oluyor, yatırım aracı öne çıkıyor!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken uyarı: “Altın artık takı değil, yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Takı geleneği yok olmaya gidiyor!” Yatırımcılar için kritik seviyeleri de açıklayan Memiş, sahte altın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında, gram altın ve ons altına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Haber Global'e göre, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanmaların sürdüğünü ifade eden Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğunu belirtti.
"Geçen hafta düşüş trendinde olan altın fiyatları yeni haftaya ve Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başladı. Malum hafta sonu Ukrayna'nın Rusya'ya tekrar saldırı gerçekleşmesiyle birlikte jeopolitik gerilim tarafına bir artış oldu. Ons altın tarafında 70 dolar, gram altın tarafında 70 lira civarında bir artış oldu. Haftaya yükselişle başladı ama gözlerimiz yine jeopolitik gerilimlerde.
Çünkü Rusya tarafında bir misilleme haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. O yüzden piyasa biraz daha gerilimi fiyatlamaya devam ediyor" diyen Memiş, "Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Gelen bu saldırı haberi ile birlikte tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
HEDEF: 4.500 TL VE 3.500 DOLAR
Memiş, yatırımcıları kısa vadeli geri çekilmelerde paniğe kapılmamaya çağırarak, bu durumun alım fırsatı sunduğunu söyledi.
"Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3.180 dolar, gram altın tarafında 4.050 lira seviyesi. Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi. Kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz."
"Hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda altının değerlenmesi, altın fiyatlarında yaşanan yükselişler özellikle altın yatırımcının alternatif yatırım aracına döndüğünü bize gösteriyor altının. Yani bir takı ve süs olarak değil de daha çok yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor."
ALTIN TAKMA GELENEĞİ BİTİYOR MU?
İslam Memiş’in en dikkat çeken uyarısı ise altın takı kültürünün giderek yok olduğuna dair yaptığı açıklamaydı.
“Artık vatandaşlar düğünlerde takı yerine TL takmayı tercih ediyor. Altın daha çok yatırım amaçlı alınıyor. Rafinerilerin gram altın üretimindeki artış da bunu gösteriyor” dedi.
Darphane verilerine göre çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınına olan talep artarken, geleneksel takı alışkanlığı hızla zayıflıyor.
DİJİTAL DOLANDIRICILIK PATLADI
Altın alışverişinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, özellikle internetten yapılan alımlarda dolandırıcılık vakalarının büyük artış gösterdiğini belirtti:
“Sahte altınlar, düşük ayarlar, hatta tamamen bakır içerikli ürünlerle vatandaşlar kandırılıyor. Gerçek altın görseli paylaşıp kampanya yapıyorlar. Vatandaş dolandırıldığını iş işten geçtikten sonra anlıyor.”
Memiş, yapay zeka destekli sahte altın üretiminin yaygınlaştığını, birebir taklit makinelerle üretim yapıldığını belirtti ve şunları ekledi:
“Mutlaka kurumsal ve güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapın. Altının sahtesini gözle ayırt etmek neredeyse imkânsız.”
HANGİ ALTINI ALMALI?
Altın tercihi konusunda vatandaşlara da önerilerde bulunan Memiş, "Çeyrek, yarım, tam veya cumhuriyet altını, hepsi 22 ayardır ve değer açısından aralarında fark yoktur" dedi.
“Paranız neye yetiyorsa onu alın” diyen Memiş, gram altının da 24 ayar olarak rafinerilerden çıktığını ve yatırımcı için güvenli bir seçenek olduğunu vurguladı.