İslam Memiş'ten ilginç uyarı: "Takı kültürü yok oluyor, yatırım aracı öne çıkıyor!"

Çünkü Rusya tarafında bir misilleme haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. O yüzden piyasa biraz daha gerilimi fiyatlamaya devam ediyor" diyen Memiş, "Normalde teknik olarak düşüşler bitmedi. Yine aşağıda alanı var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Gelen bu saldırı haberi ile birlikte tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.