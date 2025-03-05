İslam Memiş'ten 'Karanlık Tünel' uyarısı: 2025 çok zor olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek borsa ve altın tarafındaki beklentilerini paylaştı.
"2025 yılı oldukça çalkantılı ve öngörülemeyen bir yıl olacak" diyen Memiş, yatırımcılara şu uyarılarda bulundu:
"Elinizdeki varlıkları çeşitlendirin, fiyata değil miktara odaklanın. Finansal spekülasyonlardan uzak durun. Önümüzde karanlık bir süreç olabilir."
Borsada Manipülasyon Operasyonları ve Etkileri
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 9800 puan direnci kırıldı ve endeks, şubat ayı için beklenen 10 bin 600 puan seviyesine yaklaşmaya başladı. Ancak bu yükselişin gölgesinde, borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alınması dikkat çekti. Memiş, bu operasyonların daha yılın başında yapılması gerektiğini belirterek, "1.76 milyon yeni yatırımcı piyasadan çekildi" dedi.
Borsa yatırımcısının güven kaybına uğradığını belirten Memiş, "Giden gitti ama operasyonların başarılı olması umut verici. Eğer not artırımları, risk primlerindeki düşüşler ve rezerv artışları borsaya olumlu yansırsa, 11 bin 800 – 12 bin puan seviyelerinin konuşulduğu bir trend oluşabilir" ifadelerini kullandı.
Borsa İçin Kritik Seviyeler:
Destek seviyesi: 9200 puan
Direnç seviyesi: 10 bin 200 puan
Altın Piyasasında Belirsizlik Devam Ediyor
Ons altın, geçen hafta 100 dolar değer kaybederek 2835 dolara kadar geriledi ancak ardından toparlanarak 2920 dolara yükseldi. Memiş, ABD’nin uyguladığı yeni vergi misillemeleri ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle 2900 dolar direnç seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını belirtti.
"Bu fiyatlardan ons altın almam" diyen Memiş, "2800 dolar altına düşerse ancak o zaman pozisyon alırım" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
Gram Altında Son Durum
Gram altın, geçtiğimiz hafta 3335 TL’ye kadar geriledi. Memiş, TL bazlı alım yapmadığını ancak "Korkan yatırımcılar için yüzde 50 alım fırsatı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
📌 Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.