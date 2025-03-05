İslam Memiş'ten 'Karanlık Tünel' uyarısı: 2025 çok zor olacak

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 9800 puan direnci kırıldı ve endeks, şubat ayı için beklenen 10 bin 600 puan seviyesine yaklaşmaya başladı. Ancak bu yükselişin gölgesinde, borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alınması dikkat çekti. Memiş, bu operasyonların daha yılın başında yapılması gerektiğini belirterek, "1.76 milyon yeni yatırımcı piyasadan çekildi" dedi.