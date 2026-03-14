İslam Memiş’ten korkutan senaryo: Alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkacak
İslam Memiş 2026 yılı için alışılmışın dışında bir tablo çizerek yatırımcıyı anormal bir sürece karşı uyardı. Ons altının 6000 dolara yükseldikten sonra 4000 dolara gerileyeceği bir düşüş dalgası bekleyen Memiş'in, "para kazanma yılı değil" dediği analizinin detayları haberimizde.
2026 İÇİN EZBER BOZAN UYARI
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında 2026 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz yıllarda piyasalarda daha istikrarlı bir yükseliş trendi yaşandığını hatırlatan Memiş, bu yılın çok daha sert fiyat hareketlerine sahne olabileceğini söyledi.
Analiste göre yatırımcıların alışılmış stratejilerle hareket etmesi bu yıl risk oluşturabilir.
“2026 PARA KAZANMA YILI DEĞİL”
Memiş, 2026 yılına ilişkin en dikkat çeken yorumlarından birini piyasalardaki belirsizlik üzerine yaptı.
Yatırımcıların kısa ve uzun vadeli planlarını birbirinden ayırması gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasada fiyat istikrarının zayıflayabileceğini belirtti.
Memiş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl piyasada hem dibi hem de zirveyi aynı anda görebiliriz. Sadece altın ve gümüşte değil; borsa, kripto paralar ve tüm emtia piyasalarında ciddi bir belirsizlik hakim olacak.”
ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR TABLO
Jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarına etkisine de değinen Memiş, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin piyasada alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.
Normal şartlarda savaş dönemlerinde altının yükselmesi beklendiğini belirten Memiş, buna rağmen bazı dönemlerde altının gerilerken doların güç kazandığını hatırlattı.
Bu durumun piyasalarda yatırımcıları şaşırtan hareketlere yol açtığını söyledi.
YILIN İLK YARISI İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
İslam Memiş, 2026 yılını iki ayrı dönem halinde değerlendirdi.
Analiste göre yılın ilk yarısında yükseliş eğilimi bir süre daha devam edebilir.
Teknik açıdan bazı seviyelerin test edilebileceğini belirten Memiş, piyasada yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğine işaret etti.
YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN SERT DÜŞÜŞ UYARISI
Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmelerinden biri yılın ikinci yarısına ilişkin oldu.
Piyasalarda güçlü bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini belirten analist, şu ifadeleri kullandı:
“Yılın ikinci yarısında ‘altın vuruş’ dediğim büyük bir düşüş dalgası bekliyorum. 6000 dolar seviyelerinden 4000 dolara kadar yaklaşık 2000 dolarlık sert bir geri çekilme yaşanabilir.”
ALGI YÖNETİMİNE DİKKAT
Memiş, sosyal medya ve bazı haberlerde yer alan “altın artık hiç düşmez” söylemlerine karşı da yatırımcıları uyardı.
Piyasada zaman zaman algı yönetimi yapılabildiğini savunan analist, yatırımcıların bu tür söylemler karşısında temkinli olması gerektiğini söyledi.
YATIRIMCILARA SON UYARI
Piyasalarda alışılmışın dışında bir dönem yaşanabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların aşırı özgüvenden kaçınması gerektiğini söyledi.
Analist, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
“Anormal bir süreçten geçiyoruz, büyük fotoğrafa odaklanın ve temkinli kalın.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.