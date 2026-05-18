İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!
Finans analisti İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin piyasa değerlendirmesinde Borsa İstanbul, döviz, altın, gümüş ve petrol tarafında dar bant hareketlerinin etkili olduğunu belirtti.
Küresel piyasalarda özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Memiş, değerli metallerdeki sert hareketlerin ardından kritik teknik seviyeleri işaret etti.
İşte İslam Memiş'in öngörüleriyle il il döviz, altın, gümüş ve petrol piyasalarındaki son durum:
💵 DOLAR/TL VE EURO PARİTESİNDE SON DURUM
Döviz piyasasında sakin ve stabil bir seyrin korunduğunu ifade eden İslam Memiş, dolar/TL kurunun 45,57 seviyelerinde yatay görünümünü sürdürdüğünü aktardı.
Küresel pariteleri değerlendiren analist, Euro/Dolar (EUR/USD) paritesinde bu hafta dalgalanmaların dar bir aralıkta kalacağını öngörerek şu seviyeleri öne çıkardı:
Kritik Destek: 1.1580
Kritik Direnç: 1.1780
👑 ALTINDA YATAY BAŞLANGIÇ VE DESTEK SEVİYELERİ
Ons altın fiyatlarının yeni haftaya 4.540 dolar seviyelerinde yatay bir grafikle başladığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların bant aralıklarına odaklanması gerektiğini söyledi. Memiş, bu hafta takip edilecek makro teknik alanları şöyle özetledi:
Haftalık Destek: 4.480 Dolar
Haftalık Direnç: 4.680 Dolar
🥈 GÜMÜŞTE %9'LUK KAYIP SONRASI TEPKİ ALANI
Son haftalarda gözlenen agresif yükselişlerin ardından gümüş piyasasında sert bir düzeltme hareketi yaşandığını hatırlatan Memiş, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 9’luk bir değer kaybı görüldüğünü belirtti. Gümüş yatırımcıları için kritik sınırları çizen analist; ons gümüşte 74 - 77 dolar seviyesinin, gram gümüşte ise 110 TL seviyesinin kırılma noktası olduğunu aktardı. Aşağı yönlü hareketlerde ise 108,15 TL seviyesi ana destek olarak izlenecek.
🛢️ BRENT PETROLDE SAVAŞ FİYATLAMASI
ABD–İran hattındaki diplomatik gelişmeler ve olası askeri risklerin petrol fiyatlarını doğrudan baskıladığını aktaran İslam Memiş, Brent petrolün 113,5 dolar seviyesinde dengelendiğini bildirdi. Analist, petrol fiyatlarında bu hafta 108 – 115 dolar bandının yakından izleneceğini, jeopolitik risklerin yeniden tırmanması durumunda yukarı yönlü ani atakların tetiklenebileceğini vurguladı.
📈 PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Dolar/TL: Güncel olarak 45,57 TL seviyesinde işlem gören kurda, aşağı yönlü hareketlerde 45,30 TL seviyesi destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 45,90 TL seviyesi direnç noktası olarak takip edilecek.
Euro/Dolar Paritesi: 1.1650 seviyelerinde seyreden paritede, bu hafta 1.1580 seviyesi kritik destek, 1.1780 seviyesi ise güçlü direnç konumu olarak güncelliğini koruyor.
Ons Altın: Haftaya 4.540 dolar seviyesinde yatay başlayan kıymetli metalde, gerilemelerde 4.480 dolar desteği, yükselişlerde ise 4.680 dolar direnç seviyesi yakından izlenecek.
Ons Gümüş: 75,50 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan ons gümüşte, bu hafta 74,00 dolar seviyesi destek, 77,00 dolar seviyesi ise direnç olarak öne çıkıyor.
Gram Gümüş: 110,00 TL sınırında bulunan gram gümüş tarafında, aşağıda 108,15 TL seviyesi ana destek hattını oluştururken, yukarıda 112,50 TL seviyesi direnç olarak masada yer alıyor.
Brent Petrol: Jeopolitik risklerle 113,5 dolar seviyesine tırmanan petrolde, haftalık bazda 108,00 dolar seviyesi destek, 115,00 dolar seviyesi ise kritik direnç kırılma noktası olarak izlenecek.