İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!

📈 PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Dolar/TL: Güncel olarak 45,57 TL seviyesinde işlem gören kurda, aşağı yönlü hareketlerde 45,30 TL seviyesi destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 45,90 TL seviyesi direnç noktası olarak takip edilecek.

Euro/Dolar Paritesi: 1.1650 seviyelerinde seyreden paritede, bu hafta 1.1580 seviyesi kritik destek, 1.1780 seviyesi ise güçlü direnç konumu olarak güncelliğini koruyor.

Ons Altın: Haftaya 4.540 dolar seviyesinde yatay başlayan kıymetli metalde, gerilemelerde 4.480 dolar desteği, yükselişlerde ise 4.680 dolar direnç seviyesi yakından izlenecek.



