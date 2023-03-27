İslam Memiş'ten kritik altın tahmini: Yaz aylarına işaret etti

Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere çıkan altın 1.253 TL düzeyine kadar yükseldi. Buna karşın Finans Analisti İslam Memiş, altın için tahmin ettiği seviyeyi açıklayarak "Yaz aylarında yeni rekorları konuşacağımız bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları...