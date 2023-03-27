İslam Memiş'ten kritik altın tahmini: Yaz aylarına işaret etti
Gram altın yüzde 0,30 düşüşle 1.210 TL seviyelerine geldi. Finans Analisti İslam Memiş ise “Altın düşecek mi, yükselecek mi? soruna cevap olacak açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere çıkan altın 1.253 TL düzeyine kadar yükseldi. Buna karşın Finans Analisti İslam Memiş, altın için tahmin ettiği seviyeyi açıklayarak "Yaz aylarında yeni rekorları konuşacağımız bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum" dedi.
İşte İslam Memiş'in açıklamaları...
"2023 ALTIN REKORLARININ ARTACAĞI BİR YIL OLACAK"
Sabah.com.tr'de yer alan habere göre, İslam Memiş, şu açıklamaları kaydetti:
- Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
- Üstelikle orta ve uzun vadede yatırımcısı altından kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 1200 TL psikolojik direnci kırıldı ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bankacılık krizinin başka bankalara da yansıyabileceği, jeopolitik riskleri devamı, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler.
"ALTIN GÜÇ TOPLAYACAK"
- Geçtiğimiz yıla baktığım zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiğini dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.