İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı! Almadan önce mutlaka dikkat edin!

İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili düşüş yaşanmasına dair beklentisinin olduğunu anımsatarak, yatırımcıları yüksek fiyatlardan alım yapmamaları konusunda uyardı. İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Altın tarafında düşüş öngörümün devam ettiğini daha önce söylemiştim. Yüksek fiyattan altın ve gümüş alınmaması gerektiği konusunda uyarmıştım. Bugün altın fiyatları düşüşe başladı. Ons altın şu anda 1975 dolar seviyesinde. Bu çok ciddi bir düşüş. 1960 dolar destek seviyesi var buradan tekrar geri dönebilir. Ama 2020 dolar seviyesinden ciddi bir düşüş görüyoruz.