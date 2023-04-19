İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı! Almadan önce mutlaka dikkat edin!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altında alım-satım için en uygun dönem ne zaman? İşte İslam Memiş'in açıklamaları...
Son dönemlerde altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Genel itibarıyla yükseliş sürerken kısa süreli düşüşler de altın fiyatlarında göze çarpıyor. Ekonomi haberlerini takip edenler de altın fiyatlarını kontrol etmeyi sürdürüyor.
Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir uyarı geldi. TGRT Haber yayınında açıklamalarda bulunan İslam Memiş önemli noktalara dikkati çekti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara 'ekranlara kanmayın' uyarısında bulundu. 3 farklı kura dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan yükselişler ve düşüşler ile ilgili konuştu.
İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili düşüş yaşanmasına dair beklentisinin olduğunu anımsatarak, yatırımcıları yüksek fiyatlardan alım yapmamaları konusunda uyardı. İslam Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Altın tarafında düşüş öngörümün devam ettiğini daha önce söylemiştim. Yüksek fiyattan altın ve gümüş alınmaması gerektiği konusunda uyarmıştım. Bugün altın fiyatları düşüşe başladı. Ons altın şu anda 1975 dolar seviyesinde. Bu çok ciddi bir düşüş. 1960 dolar destek seviyesi var buradan tekrar geri dönebilir. Ama 2020 dolar seviyesinden ciddi bir düşüş görüyoruz.
Ons altın ile ilgili açıklama yapan İslam Memiş şunları söyledi:
- Ons altındaki 50 dolarlık bu düşüş Dolar/TL’den destek alan gram altına çok yansımadı. Gram altın serbest piyasalarda 1354 TL. Kapalıçarşı’da dahi ciddi belirsizlik var. Makas aralığı ciddi anlamda açılmaya devam ediyor. 5 TL’lik bir makas aralığı vardı bu makas 20 TL’ye kadar çıktı. O yüzden altın fiyatlarındaki düşüşten piyasalar çokta etkilenmedi.