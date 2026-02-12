İslam Memiş’ten kritik hafta uyarısı: Fırsat doğabilir!
Gümüş fiyatlarında sert düşüş sonrası değerlendirme yapan İslam Memiş, “gümüş bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir” uyarısında bulundu. Memiş, önümüzdeki hafta için altın ve gümüşte yeni bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekerek, “kaçırdım” diyen yatırımcılar için fırsat doğabileceğini söyledi.
GÜMÜŞTE 1 AYDA SERT DÖNÜŞ
Gümüş fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.
Son 1 ayda 118 dolar bandının gören gümüş sert düşüş yaşayarak, 83 dolarda işlem görüyor.
MEMİŞ’TEN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ÇARPICI DEĞERLENDİRME
Altın ve gümüşteki dalgalanmalarla ilgili İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
İslam Memiş, konuşmasında ABD verilerine de dikkat çekti. Özellikle tarım dışı istihdam ve işçilik verilerinin piyasaya etkisini vurguladı:
“ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinden 130 bin olarak açıklanmıştı. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak duyuruldu.”
Memiş, veriler üzerinden “gümüş bu yıl 3 haneli rakamı görecek mi?” sorusuna yanıt verdi. Bu noktada yatırımcıların en çok merak ettiği konuya doğrudan uyarıyla yaklaştı:
“122 dolardı yalvardığımız dönemlerde. Bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir. Çünkü o yıllık beklentiyi daha 1 ayda verdi. Gümüş aylarca bekletir. Gümüş sıkıntılı. Bu yıl yatırımcıyı bekletir”
“Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum.
Memiş, yalnızca gümüş değil altın tarafında da benzer bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle “kaçırdım” diyen yatırımcılar için önümüzdeki haftaya dikkat çekti:
“Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir."