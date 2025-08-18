İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda, tarih verdi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Gram ve ons altında geri çekilme beklentisi olduğunu söyleyen Memiş, altın ve gümüşte düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.
Memiş, gram ve ons altında önümüzdeki hafta düşüş yaşanabileceğini belirtti. Bu sürecin özellikle ev veya araba almak isteyenler için bir fırsat doğurabileceğini vurguladı.
Gram Altın Tahmini: 4.350 TL seviyesine kadar geri çekilme bekleniyor.
Ons Altın Tahmini: 3.250 dolar seviyesine gerileme öngörülüyor.
Gümüş Tahmini: Gram gümüşte 48 TL, ons gümüşte 36.80 dolar seviyelerine düşüş ihtimali var.
Memiş, piyasalarda en kritik başlığın Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirtti. Zelenski’nin ABD ziyaretinden gelecek açıklamaların, “savaş bitiyor mu?” beklentisini güçlendirebileceğini dile getirdi.
Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin görüşmesi sonrası iyimserlik beklentisini %50’den %75’e çıkardığını ifade eden Memiş, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın ve gümüşte düşüşlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
DOLAR BEKLENTİLERİ
Dolar kuru: Yaz sonunda 45 TL beklentisinin sürdüğünü söyledi.
Borsa İstanbul: Pozitif görünümün korunduğunu aktardı.
Kripto paralar: Yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.
YATIRIMCILARA UYARI
Memiş, yatırımcıların panik alımlarından kaçınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yükseliş trendi devam ediyor ancak geri çekilme fırsatlarını kollamak önemli. Altın almak isteyenler sabırlı davranmalı.”
Not: Bu haber, İslam Memiş’in kişisel analiz ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken riskleri göz önünde bulundurmalı ve kendi araştırmanızı yapmalısınız.
18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.405,29 TL – Satış 4.405,80 TL
Ons Altın: Alış 3.349,94 Dolar – Satış 3.350,27 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.208,00 TL – Satış 7.266,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.416,00 TL – Satış 14.532,00 TL
Tam Altın: Alış 28.227,33 TL – Satış 28.777,02 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.744,00 TL – Satış 28.931,00 TL
Ata Altın: Alış 29.109,44 TL – Satış 29.836,30 TL