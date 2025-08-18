İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda, tarih verdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Gram ve ons altında geri çekilme beklentisi olduğunu söyleyen Memiş, altın ve gümüşte düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Yayınlanma:
Memiş, gram ve ons altında önümüzdeki hafta düşüş yaşanabileceğini belirtti. Bu sürecin özellikle ev veya araba almak isteyenler için bir fırsat doğurabileceğini vurguladı.

Gram Altın Tahmini: 4.350 TL seviyesine kadar geri çekilme bekleniyor.

Ons Altın Tahmini: 3.250 dolar seviyesine gerileme öngörülüyor.

Gümüş Tahmini: Gram gümüşte 48 TL, ons gümüşte 36.80 dolar seviyelerine düşüş ihtimali var.

Memiş, piyasalarda en kritik başlığın Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirtti. Zelenski’nin ABD ziyaretinden gelecek açıklamaların, “savaş bitiyor mu?” beklentisini güçlendirebileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin görüşmesi sonrası iyimserlik beklentisini %50’den %75’e çıkardığını ifade eden Memiş, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın ve gümüşte düşüşlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Dolar kuru: Yaz sonunda 45 TL beklentisinin sürdüğünü söyledi.
Borsa İstanbul: Pozitif görünümün korunduğunu aktardı.
Kripto paralar: Yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

YATIRIMCILARA UYARI

Memiş, yatırımcıların panik alımlarından kaçınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yükseliş trendi devam ediyor ancak geri çekilme fırsatlarını kollamak önemli. Altın almak isteyenler sabırlı davranmalı.”

Not: Bu haber, İslam Memiş’in kişisel analiz ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken riskleri göz önünde bulundurmalı ve kendi araştırmanızı yapmalısınız.

18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.405,29 TL – Satış 4.405,80 TL
Ons Altın: Alış 3.349,94 Dolar – Satış 3.350,27 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.208,00 TL – Satış 7.266,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.416,00 TL – Satış 14.532,00 TL
Tam Altın: Alış 28.227,33 TL – Satış 28.777,02 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.744,00 TL – Satış 28.931,00 TL
Ata Altın: Alış 29.109,44 TL – Satış 29.836,30 TL

