İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Bu fiyat son alım fırsatı olabilir!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını uyardı: “Altın yılın kazancını erken verdi, şimdi geri çekiliyor.” Memiş, ons altındaki düşüşün süreceğini, gram altında ise 4.200 TL altına gerilemenin “bu yılın son fırsatı” olabileceğini söyledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın ikinci yarısına girilirken yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle altın yatırımcısına seslenen Memiş, piyasadaki mevcut tabloyu değerlendirerek, “Altın yılın kazancını erken verdi. Şimdi geri çekilme süreci başladı. Ons altında yeni bir zirve beklemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Haber Global'e göre, Memiş, 2025’in Nisan ayında ons altının 3.500 dolara, gram altının ise 4.350 TL’ye ulaştığını hatırlatarak bu yükselişin teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER: 3.000 VE 2.800 DOLAR MASADA
Yılın ikinci yarısı için ons altında kademeli bir düşüş beklediğini aktaran İslam Memiş, iki hedef seviyeye dikkat çekti:
İlk hedef: 3.000 dolar
İkinci aşama: 2.800 dolar
Memiş, bu seviyelere ilişkin öngörüsünde henüz bir revizyon yapmadığını, piyasaları bu doğrultuda yakından izlemeye devam ettiğini kaydetti.
GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SINIRLI, FIRSAT OLABİLİR
İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentisini de paylaşarak, dolar/TL kurunun 40 TL’nin üzerine çıkabileceğini söyledi. Bu gelişmenin, ons altındaki gerilemeye rağmen gram altını güçlü tutabileceğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Gram altında 4.200 TL altına düşüş yaşanırsa, bu yılın son alım fırsatı olabilir. Yıl sonu için hedefim hâlâ 4.500 TL.”
Altın yatırımcılarının sadece gram altına odaklanmasının ciddi bir hata olduğunu vurgulayan Memiş, alternatif yatırım araçlarına yönelmenin önemini şu sözlerle dile getirdi:
“Bugün hâlâ ‘Gram altın ne olacak?’ diye soranlar var. Kusura bakmayın ama piyasanın sadece gram altından ibaret olduğunu düşünenler kazanamaz. Altını değil, zamanı gelen enstrümanı seçmelisiniz. Gümüş, paladyum, platin gibi alternatif yatırım araçlarına yönelenler şu anda kazançlı.”
2025 “GÜMÜŞ YILI” OLABİLİR
Memiş, altın-gümüş rasyosundaki değişimin gümüş lehine olduğunu ve 2025 yılının “gümüş yılı” olabileceğini öngördü. Sadece altına bağlı kalarak sepet yapmayan yatırımcıların daha büyük risk altında olduğunun altını çizen Memiş, yatırımcılara çok yönlü düşünmeleri ve sepet mantığını benimsemeleri gerektiğini ifade etti.
İslam Memiş, açıklamalarının sonunda yatırımcılara şu çağrıda bulundu:
“Yıl sonunda piyasalara dönüp bakıldığında, bu uyarıların ve yönlendirmelerin ne kadar isabetli olduğu anlaşılacak. Yatırımcıların temkinli, bilinçli ve çok yönlü hareket etmeleri gerekiyor.”