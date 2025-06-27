İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Bu fiyat son alım fırsatı olabilir!"

Altın yatırımcılarının sadece gram altına odaklanmasının ciddi bir hata olduğunu vurgulayan Memiş, alternatif yatırım araçlarına yönelmenin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün hâlâ ‘Gram altın ne olacak?’ diye soranlar var. Kusura bakmayın ama piyasanın sadece gram altından ibaret olduğunu düşünenler kazanamaz. Altını değil, zamanı gelen enstrümanı seçmelisiniz. Gümüş, paladyum, platin gibi alternatif yatırım araçlarına yönelenler şu anda kazançlı.”