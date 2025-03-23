İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler!
Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın 4000 TL seviyesini test ederken, yatırımcılar alternatif yatırım araçlarını da değerlendirmeye başladı.
Bankalardan yapılan altın alımına binde 2 oranında vergi getirilirken, finans analisti İslam Memiş elinde altın olanlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Memiş, "Acil nakit ihtiyacınız yoksa, elinizdeki altını tutmaya devam edebilirsiniz" dedi.
altında 4500 tl beklentisi
Gram altın kısa sürede 4000 TL’ye ulaştı, ancak piyasalar kapalı olduğu için bu seviyeden işlem göremedi.
Şu an 3750 TL civarında seyreden gram altın için yıl içinde 4500 TL seviyesine ulaşılması artık sürpriz olarak değerlendirilmiyor.
Tam altın 24.334 TL, yarım altın 12.135 TL ve çeyrek altın 6100 TL seviyelerini gördü. Çeyrek altının 6500 TL, yarım altının ise 13.000 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.
altında yasaklanan türler
Geçtiğimiz yıl 0,25 ve 0,50 gram altınlara getirilen yasakların ardından, bu yıl “astar altın” olarak bilinen işçiliksiz altının üretimi ve satışı da yasaklandı. Daha düşük maliyetli olduğu için tercih edilen bu altın türü artık yalnızca paketli gram altın olarak satılacak.
Ancak elinde astar altın bulunan vatandaşların endişelenmesine gerek yok, kuyumcular bu altınları bozmaya devam edecek.
gümüş, altına kıyasla daha fazla kazandırdı
Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları alternatif araçlara yönlendiriyor. Gram gümüş, 40-45 TL bandında seyrediyor ve yılın ilk çeyreğinde altına kıyasla daha fazla kazandırdı. Yatırımcılar, bankalarda gümüş hesabı açabilir veya Kapalıçarşı gibi fiziki piyasalardan gümüş alımı yapabilirler.
altın satılmalı mı, beklenmeli mi?
İslam Memiş, elinde altın bulunan yatırımcılara panikle alım-satım yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. "Acil ihtiyacınız yoksa, altınınızı tutmaya devam edin" diyen Memiş, piyasalardaki hızlı dalgalanmalar nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Önümüzdeki haftalarda döviz kurları ve altın fiyatlarında bir normalleşme süreci görülebileceğini belirten Memiş, "Altın uzun vadeli yatırım için güçlü kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
euro mu, dolar mı?
Döviz yatırımı yapmak isteyenler için euro, dolara göre daha avantajlı görünüyor.
Euro/dolar paritesi 1.03 seviyelerinden 1.09’a yükseldi ve teknik analizlere göre 1.12 seviyelerine kadar çıkma potansiyeline sahip. Ancak Avrupa ekonomisindeki riskler göz ardı edilmemeli.
Öte yandan, döviz bir yatırım aracı olarak değil, ticaret aracı olarak değerlendirilmeli. Yurt dışıyla ticaret yapan veya döviz bazlı harcamaları olanlar için, fiyat hareketlerini beklemeden ihtiyacını karşılamak daha mantıklı bir seçenek olabilir.
Altın, gümüş, dolar ve euro arasındaki tercihler, yatırımcının risk iştahına ve bütçesine bağlı olarak değişiyor. Ancak mevcut tabloda altın ve gümüş güçlü yatırım araçları olarak öne çıkıyor.
Piyasada her zaman dalgalanmalar yaşanacağını belirten Memiş, korkuya kapılmadan fırsatları değerlendirmek gerektiğini vurguladı.
borsa için beklentiler
Borsada yaşanan satış dalgalarının ardından, yatırımcıların yeniden giriş için fırsat kolladığı belirtiliyor.
Memiş, "Bu düşüşler kalıcı değil, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez" diyerek yatırımcıları temkinli ancak fırsatları kaçırmayacak şekilde hareket etmeye çağırdı.
not: yatırım tavsiyesi değildir.