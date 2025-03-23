İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler!

Geçtiğimiz yıl 0,25 ve 0,50 gram altınlara getirilen yasakların ardından, bu yıl “astar altın” olarak bilinen işçiliksiz altının üretimi ve satışı da yasaklandı. Daha düşük maliyetli olduğu için tercih edilen bu altın türü artık yalnızca paketli gram altın olarak satılacak.