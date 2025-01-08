İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Yalancı milyoner olmayın!”
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın, konut ve döviz konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu. “Emlak fiyatları altından daha hızlı yükseliyor, konut almanın tam zamanı,” diyen Memiş, Türk lirasıyla yapılan hesaplamaların yanıltıcı olduğunu belirtti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yaptığı açıklamalarla yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gazete duvar’ın haberine göre, altın, döviz ve konut yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle elinde altını olanların konut yatırımı yapmaları gerektiğini vurguladı.
“EMLAK BALONU PATLAMADI, PATLAMAYACAK”
Türkiye’de emlak sektöründeki yükselişe dikkat çeken Memiş, “22 yıldır emlak balonu patlayacak diyorlar, patlamadı, patlamayacak. Bu süre zarfında konut fiyatları altından daha hızlı yükseldi. Şimdi elindeki altını satıp ev alanlar kazançlı çıkacak,” ifadelerini kullandı.
Memiş, gram altın fiyatlarının şu anda 3037 TL seviyesinde olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde 2980-3080 TL aralığında dalgalanmasını beklediğini ifade etti.
Altın almak isteyenler için 3000 TL’nin altına düşen seviyelerin fırsat yarattığını söyleyen Memiş, nakit ihtiyacı olanların ise altınlarını 3025 TL civarında bozdurabileceğini ekledi.
Ayrıca, ons altın fiyatlarında 20 Ocak’tan sonra yükseliş beklediğini belirten analist, “2600 dolar seviyelerine ulaşılabilir, bu yüzden altın yatırımcıları kısa vadede sabırlı olmalı,” dedi.
KONUT YATIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN
Altın ile konut arasında tercih yapmakta zorlanan yatırımcılara seslenen Memiş, konut yatırımlarının uzun vadede daha karlı olduğunu belirtti. İnşaat maliyetlerinin sürekli artmasıyla birlikte emlak fiyatlarının da yükselmeye devam edeceğini dile getirdi.
Memiş, “Altın biriktirmenin amacı zaten uzun vadede yatırım yapmaktır. Elinde altını olan biri, bu birikimi otomobil yerine gayrimenkule yönlendirmeli. Otomobilde en ucuzunu alabilirsiniz, ancak gayrimenkul her zaman daha karlı bir yatırım aracı olmuştur,” ifadelerini kullandı.
TÜRK LİRASI İLE HESAP YAPANLARA UYARI
Memiş, Türk lirası bazında yapılan hesaplamaların yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekti. “Altınınızı veya diğer birikimlerinizi TL üzerinden değerlendirirseniz kendinizi yalancı milyoner ilan edersiniz. Yatırımınızı döviz, altın ya da borsa gibi reel araçlarla karşılaştırarak hesaplayın. Böylece paranızın gerçek değerini koruyabilirsiniz,” dedi.
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda küresel anlamda bir güven merkezi haline geleceğini belirten Memiş, artan göç dalgalarına dikkat çekti. Doğal felaketler, savaşlar ve ekonomik krizler nedeniyle birçok insanın Türkiye’ye yönelmesini beklediğini ifade eden Memiş, bu durumun emlak sektörünü daha da canlı hale getireceğini söyledi.
Memiş, dövizle ticaret yapanlara da uyarılarda bulundu. Doların şu anda 35 TL seviyesinin altına düşmeyeceğini belirten analist, orta ve uzun vadede doların güçlü kalmaya devam edeceğini söyledi. Ancak yatırım aracı olarak dolar yerine euroyu tercih edeceğini ekledi. Borsa ve döviz yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, farklı yatırım araçlarının getirilerinin iyi hesaplanması gerektiğini vurguladı.