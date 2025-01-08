İslam Memiş’ten kritik uyarı: “Yalancı milyoner olmayın!”

Memiş, “Altın biriktirmenin amacı zaten uzun vadede yatırım yapmaktır. Elinde altını olan biri, bu birikimi otomobil yerine gayrimenkule yönlendirmeli. Otomobilde en ucuzunu alabilirsiniz, ancak gayrimenkul her zaman daha karlı bir yatırım aracı olmuştur,” ifadelerini kullandı.