İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor

"ARALIK AYINA HAZIRLIKLI OLUN"



Memiş, hem altın hem de döviz piyasalarında yaşanan bu geri çekilmelerin Ekim ayı sonuna kadar yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirtti. Ortadoğu’daki gerilim ve 5 Kasım’daki ABD seçimleri öncesindeki belirsizliğin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğine değinen Memiş, özellikle Aralık ayının küresel piyasalarda sıkıntılı bir dönem olabileceğine dikkat çekti ve yatırımcıların bu döneme hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.



Yatırımcılar, yılın son çeyreğinde bu fırsatları değerlendirerek hem altın hem de döviz yatırımlarında stratejik adımlar atabilirler.