İslam Memiş'ten uyarılar! Altında fırsatlar devam ediyor
Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etse de uzmanlar, fırsatların hala sürdüğüne dikkat çekiyor. Dün itibarıyla ons altın 2.680 TL, gram altın ise 3.080 TL seviyelerinden işlem gördü. Finans uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirtti.
Altın ve döviz piyasalarında son dönemlerdeki hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Altın fiyatlarında yükselişin hız kesmesiyle birlikte ons altın 2.680 TL, gram altın ise 3.080 TL seviyelerinde işlem görüyor. ABD enflasyon verileri ise yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise 0,2 puanlık bir artış gösterdi ve bu durum, Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından yeni bir faiz artışına neden oldu.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Finans Analisti İslam Memiş, altın ve döviz yatırımcıları için haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a değerlendirmelerde bulundu. Şu an gram altının 3.070 TL, ons altının ise 2.666 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, ilerleyen günlerde fiyatlarda bir miktar düşüş beklediğini ifade etti. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altının tekrar yukarı yönlü bir hareket göstereceğini öngörüyor.
Memiş, düğün yapacaklar, altın yatırımı yapmayı düşünenler ve altın borcu olanlar için 2.980 TL destek seviyesi ve 2.580 dolar ons fiyatını takip etmelerini tavsiye ediyor.
DÖVİZ YATIRIMI YAPANLAR İÇİN UYARILAR
İslam Memiş ayrıca döviz piyasasıyla ilgilenenlere de dikkatli olmalarını tavsiye etti. Genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirten Memiş, dolar/TL kurunda 36-37 TL direnç seviyesine dikkat çekti.
“Elinde altın olanlar, bu dönemde satmamalı. Yükselişler devam edecek, ve şu anki düşüşler yılın son fırsatıdır,” diyerek, yatırımcıların bu ay sonuna kadar alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
Dövizle ticaret yapanların, yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmeleri gerektiğini söyledi. Euro cephesinde ise biraz daha değer kaybı olabileceğini ifade eden Memiş, 1,08 destek ve 1,13 direnç seviyelerinin önemine işaret etti.
"ARALIK AYINA HAZIRLIKLI OLUN"
Memiş, hem altın hem de döviz piyasalarında yaşanan bu geri çekilmelerin Ekim ayı sonuna kadar yatırımcılar için fırsat sunduğunu belirtti. Ortadoğu’daki gerilim ve 5 Kasım’daki ABD seçimleri öncesindeki belirsizliğin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğine değinen Memiş, özellikle Aralık ayının küresel piyasalarda sıkıntılı bir dönem olabileceğine dikkat çekti ve yatırımcıların bu döneme hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Yatırımcılar, yılın son çeyreğinde bu fırsatları değerlendirerek hem altın hem de döviz yatırımlarında stratejik adımlar atabilirler.