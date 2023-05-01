İslam Memiş'ten kritik yatırım tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları Twitter üzerinde cevaplamaya başladı. Yatırımcıların altın ve EYT sorularını cevaplayan Memiş birbirinden önemli iki tavsiye verdi. Sosyal medya üzerinden iki kullanıcının "Emekli oldum paramı ne yapmalıyım?" ve "Çeyrek mi cumhuriyet altını mı almalıyım" sorularına cevap verdi.