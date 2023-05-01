İslam Memiş'ten kritik yatırım tavsiyesi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son paylaşımıyla yatırımcısına çok önemli iki tavsiyede bulundu. EYT'den emekli olan vatandaşlara ellerindeki parayla yapacakları yatırımı öneren Memiş, altın için ise herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları Twitter üzerinde cevaplamaya başladı. Yatırımcıların altın ve EYT sorularını cevaplayan Memiş birbirinden önemli iki tavsiye verdi. Sosyal medya üzerinden iki kullanıcının "Emekli oldum paramı ne yapmalıyım?" ve "Çeyrek mi cumhuriyet altını mı almalıyım" sorularına cevap verdi.
İslam Memiş vatandaşa şöyle yatırım tavsiyesinde bulundu:
- EYT çıkmasaydı zaten 10 yıl bekleyecektin. Farzet ki çıkmadı, 10 yıl o paraya dokunma BES’e koy, yüzde 30 devlet katkısını al, 10 yıl sonra çifte emekli olursun.
ALTIN TAVSİYESİ
"Altın alacağım, çeyrek mi, cumhuriyet mi hangisini alayım?" diye soran yatırımcıya ise Memiş'in cevabı şöyle oldu:
- Çeyrekte 62 lira, Cumhuriyette 192 lira işçilik var. 24 ayar has astar altın al. Bu işçilikler için gram altının 1.410 lira olması gerek. Şuan 1.373 lira.