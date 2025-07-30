İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: "Altında yarın akşam kritik, dolara ve kriptoya dikkat!"

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

“Her ne kadar liderlerini farklı çerçevelerde değerlendirseler de seçilmiş bir lider var, kendi ekonomik programı var, kendi ekibi var ve dolayısıyla Trump aslında kendine göre doğru bir yolda gidiyor. Düşük bir faiz istiyor, doların değer kaybetmesini istiyor ve dolayısıyla da söylemle bunu sürekli baskılıyor.