İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: "Altında yarın akşam kritik, dolara ve kriptoya dikkat!"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamalarda yatırımcılara önemli mesajlar verdi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Altında yarın akşam kritik" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100’de yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programında yatırımcılara çok önemli uyarılarda bulundu.
Özellikle altın yatırımcıları için 30 Temmuz akşamının son derece kritik olduğunu söyleyen Memiş, Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına dikkat çekti.
“ALTINDA YARIN AKŞAM KRİTİK”
İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geçen haftayı düşüşte tamamladık bu hafta ilk işlem gününde geriledi bugün tekrar o yükselişlerine başladı” dedi.
Memiş, bu haftayı finansal piyasalar açısından ikiye ayırdığını belirterek, “Bu haftayı finansal piyasalarda ikiye ayırıyoruz çarşamba gününden önce çarşamba gününden sonra. Yarın akşam saat 21'de Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve 21.30'da da FED Başkanı Powell'un açıklamaları var” ifadelerini kullandı.
“TRUMP İSTEDİĞİNİ ALIR"
ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalar üzerindeki etkisine de değinen Memiş, “Trump biliyorsunuz sürekli hakaret ediyor, baskı altında tutuyor faizleri. Düşür diyor, Powell da hiç hareket etmiyor. Yani biz bildiğinizi yaparız, bağımsızız diyor. Soru işareti şu: Artık bundan sonra bağımsız mı? Bana göre değil” dedi.
Memiş sözlerine şöyle devam etti:
“Her ne kadar liderlerini farklı çerçevelerde değerlendirseler de seçilmiş bir lider var, kendi ekonomik programı var, kendi ekibi var ve dolayısıyla Trump aslında kendine göre doğru bir yolda gidiyor. Düşük bir faiz istiyor, doların değer kaybetmesini istiyor ve dolayısıyla da söylemle bunu sürekli baskılıyor.
Çünkü kendi seçilmiş olan bir lider, halka bir şekilde hesap vereceği için kendi metoduyla yoluna devam etmesi lazım. Bugüne kadar seçildiği günden bugüne kadar yapmış olduğu bütün hamleler... Savaş, manipülasyon, sert açıklamalar alenen söylüyor. Alenen yaşayan bir Trump var karşımızda ve finansal piyasalarda istediğini alır.”
“2025 ÖNGÖRÜLEMEZ BİR YIL”
Finansal piyasalar için yıllara isim verdiğini ifade eden Memiş, “2025 yılına ilişkin tüm yatırımcılara şunu dedim: Öngörülemez. Bugün bunu yaşıyoruz. Gördüğümüz üzere 7’inci ay bitmek üzere kimse kazanmadı, sistem kazandı. 2026 için ise yine öngörülemeyen bir yıl diyorum” şeklinde konuştu.
“DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR”
Dolar yatırımına karşı olan tutumunu yineleyen Memiş, “Her ne kadar dünyadaki rezerv paranın yüzde 85’i dolar olsa da bu miktar yüzde 65’lere geriledi. Bugüne kadar doları bir yatırım aracı olarak görenlere çok üzülüyorum. Dolar bir yatırım aracı değildir” dedi.
Fiziki altın ve gümüşün gerçek yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, “Ben altın ve gümüşü gerçek para olarak biriktiriyorum. Ancak rakamlar da beni bu konuda haklı çıkarıyor. Son 25-30 yıllık getirilere bakarsak en şanslı yatırım aracı altın, ikinci sırada borsa yer alıyor” ifadelerini kullandı.
“KRİPTODA BATMAK ÇOK YAYGIN”
Sanal yatırımlara karşı temkinli olunması gerektiğini dile getiren Memiş, “Yarın sabah nasıl bir dünyaya uyanacağımızı bilmiyorum. Belirsizlik ortamında yatırımcı ne yapar, alır kenara koyar. Sanal ortamda işlem yapanlar var, benim tercihim fiziki altın alma yönünde” dedi.
Bankalar ve kuyumcularla yapılan işlemler için dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, “Bizim vatandaşımızdaki benim bankam, benim kuyumcum mantığı kesinlikle yanlış. Bankalara sıraya koyarak, hangisi daha uygun, avantajlı diye bakarak işlem yapmak gerekiyor. Kuyumcudan altın alacağınız zaman da hangi kuyumcu daha uygun veriyor ona bakmak lazım” diye konuştu.
Kripto paraya yönelen gençlerin aileleri üzerindeki baskıya da değinen Memiş, “Bugün bazı evlatlarımız, bursluluk paralarıyla kripto para oynuyorlar. Bizim toplum akrabalarından, eşinden, herkesten utandığı için bankadan kredi çekip evlatlarının yaptığı ayıbı bu şekilde kapatıyorlar” dedi.
“ARABA ALMAK İÇİN ALTIN BOZDURMAYIN”
Gençlere önemli bir uyarıda bulunan Memiş, “Ben buradan gençlere sesleniyorum. Çevrenizde araba al, altınlarını bozdur diyenler varsa onları dinlemeyin. Evi olmayana araba gereksizdir. Evi olmadan araba alan varsa her ay 10 bin lirayı çöpe atıyor. Yeni evlenen çiftlerimiz altınları bozdurup araba alma yoluna gitmesinler, şayet bir evleri yoksa” açıklamasını yaptı.