İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni tavsiye: "Tüm ülkelerde değer kazanacak"

"TÜM ÜLKELERDE TOPRAK DEĞER KAZANACAK"

Deprem öncesinde takibe aldığı arsa fiyatlarında artış olduğunun altını çizen Talep arttı, arsa fiyatları uçtu! başlıklı köşe yazısında İslam Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

- Dövizim, altınım, gümüşüm, borsada hissem var satıp almalı mıyım? sorusunun ise son iki yıldır belirttiğim gibi bu sorunun cevabı bende "EVET."

- Sadece Türkiye’de değil, tüm ülkelerde toprak değer kazanacak.