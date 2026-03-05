İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: Muhteşem bir fırsat haftası
Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalındaki “Tuzak var! Amaç Ne?” başlıklı videosunda savaş, petrol, altın, döviz, piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Finans Analisti İslam Memiş, YouTube videosunda savaşın yalnızca askeri değil ekonomik etkilerinin de olacağını vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"İran’a saldırılar devam ediyor. İran da beklenenden daha şiddetli bir şekilde misillemeler yapıyor. Eğer bölgesel savaş riski karşımızda olursa ki İsrail zaten bunu istiyor. İsrail bölgesel bir savaş istiyor.
Dolayısıyla da 2030 yılında beklenen o Dünya Savaşı çok öne çekilmiş olabilir. Küresel ekonomiler için büyük bir buhran, büyük bir çöküş anlamına geliyor.""
ÇOK BÜYÜK BİR RİSKTEN BAHSEDİYORUZ
İslam Memiş, küresel gerilimin giderek arttığını ve bu nedenle savaş ekonomisine ilişkin ayrı bir bilgilendirme serisi hazırlayacağını söyledi.
"Ben artık bu hafta sonu itibariyle sizleri, her videomun arkasından ikinci bir bölüm yayınlayarak; savaş ekonomisi nasıl olur, savaş hazırlığı nasıl yapılır, savaş ekonomisinde neler ön planda tutulmalı gibi uyarılarım olacak. Yani bu riskler artmaya devam ettikçe ben de şahsen endişelenmeye başladım. Çünkü çok büyük bir riskten bahsediyoruz."
Memiş, değerli metallerdeki yükselişin küresel ekonomik risklerin işareti olduğunu savundu.
“Son iki aydır yaşanan altın tarafında, gümüş tarafında, değerli metaller tarafında yaşanan bu yükselişlerle birlikte boşuna sevinmeyin. Bu işin arkası tufan, bu işin arkası savaş, bu işin arkası enflasyon uyarılarım vardı.
Hiç boşuna sevinmeyin, bu tufanın arkasından büyük bir savaş gelir. Durup dururken altın fiyatları neden bu kadar yükselsin? Gümüş fiyatları neden bu kadar yükselsin ortada hiçbir şey yokken?
Ocak ayını hatırlayın. Ocak ayında 5.600 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı karşımızda, 122 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş vardı. Bakın bunlar çok ciddi gelişmelerdi. Nihayetinde zaman bizi haklı çıkardı. Yani ilk önce savaş ama çok yakında enflasyonun patladığı bir süreçte maalesef karşımızda olacak."
Memiş, enerji fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu yeniden yükseltebileceğini belirtti.
"Brent petrolün varil fiyatı %6 yükselişte şu an itibariyle yine 83 dolar seviyesi. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar patlayacak, hayat pahalılığı tekrar geri gelecek. Ulaşım maliyetleri artmaya devam edecek, gıda enflasyonu artmaya devam edecek ve haliyle de enerji tarafında çok ciddi imtihanlardan geçen bir dünya karşımızda olacak."
MUAZZAM BİR ALIM FIRSATI
Döviz piyasalarına da değinen Memiş, dolar endeksindeki yükselişin euroyu zayıflattığını ve bunun yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini belirtti.
"Dolar endeksi 99 seviyesinde. Euro/Dolar paritesi gün içinde 1.1580 seviyesine kadar geriledi. Muhteşem düşük fiyatlar,
. Euro TL kuru 51 lira 09 kuruş seviyesinde. 51.09 olan bir Euro/TL kuru benim nazarımda ucuz."
Memiş, altın piyasasında yaşanan büyük dalgalanmaların manipülasyon kaynaklı olabileceğini savundu.
"Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında bugün satışların devam ettiğini gördük. Ons altın sabah 5.379 dolardı, 5.074 dolara kadar geriledi. Yaklaşık 300 dolarlık bir gerilemeden bahsediyoruz. Bir gün içinde ons altının 300 dolar oynaması çok önemli bir şey. Şu anda bildiğin manipülasyon piyasasında çok ciddi paralar kazanıyorlar."
YILIN İLK YARISI İÇİN HEDEF
Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü söyledi.
"Ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Benim yılın ilk yarısındaki hedefim 6.000 dolar seviyesi. Ben bu düşüşleri tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum."
MUHTEŞEM BİR FIRSAT HAFTASI
Memiş, gram altındaki düşüşün TL yatırımcıları için fırsat oluşturabileceğini ifade etti.
"Dün 8.120 lira seviyesindeydi sabah saatlerinde, şu anda 7.480 lira. Fiziki altından bahsediyoruz tabii. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Elinde TL olanlar için bu hafta korku değil, muhteşem bir fırsat haftasıdır."
Memiş, gümüş piyasasında ise daha zayıf bir görünüm olduğunu ifade etti. Gün içindeki sert düşüşlere dikkat çekerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
"Gümüşün ons ve gram fiyatı bugün %10 değer kaybetti. Ons gümüş 82 dolar, gram gümüş 116 lira seviyesinde. Gümüş bu yıl üzmeye devam ediyor, yükseliş beklentim gümüş tarafında çok fazla değil. 80 dolar altındaki sarkmalar kısa vade için belki değerlendirilebilir ama gümüş taşımak zordur."