İslam Memiş’ten yatırımcıya sert uyarı: Herkes hazır olsun

“BU İŞİN ARKASI TUFAN”

Piyasalarda stresli bir haftanın yaşanabileceğini ifade eden Memiş, ABD’den gelecek ekonomik verilerin küresel piyasalar için kritik olduğunu belirtti. ABD enflasyon verisi ve merkez bankası faiz kararının piyasaların yönünü belirleyebileceğini dile getirdi.

Petrol fiyatlarına da dikkat çeken Memiş, petrolün 100 doların üzerine çıkarak 116 dolara kadar yükseldiğini söyledi. Memiş bu durum için, “Bu işin arkası tufan. Bu süreci bilerek ve isteyerek devam ettirenler önce küresel enflasyonu patlatacak” değerlendirmesinde bulundu.