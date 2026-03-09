İslam Memiş’ten yatırımcıya sert uyarı: Herkes hazır olsun
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomide dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi. “Bu işin arkası tufan” diyen Memiş, savaşın uzaması halinde enflasyonun hızlanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.
PİYASALAR İÇİN KRİTİK UYARI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, özellikle jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu artırabileceğini söyledi.
“BU İŞİN ARKASI TUFAN”
Piyasalarda stresli bir haftanın yaşanabileceğini ifade eden Memiş, ABD’den gelecek ekonomik verilerin küresel piyasalar için kritik olduğunu belirtti. ABD enflasyon verisi ve merkez bankası faiz kararının piyasaların yönünü belirleyebileceğini dile getirdi.
Petrol fiyatlarına da dikkat çeken Memiş, petrolün 100 doların üzerine çıkarak 116 dolara kadar yükseldiğini söyledi. Memiş bu durum için, “Bu işin arkası tufan. Bu süreci bilerek ve isteyerek devam ettirenler önce küresel enflasyonu patlatacak” değerlendirmesinde bulundu.
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLABİLİR
Memiş’e göre ABD’nin İran’daki petrol tesislerini hedef alması, bölgedeki gerilimi daha da artırabilir. Bu durumun uzun sürmesi halinde küresel ekonomide ciddi maliyetler doğabileceğini ifade eden Memiş, savaşın yalnızca bölge ülkelerini değil tüm dünyayı etkileyeceğini söyledi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLİYOR
Emtia piyasalarında kısa vadede düşüşler görülse de bunun geçici olabileceğini belirten Memiş, savaşın sona ermesinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında güçlü yükselişler yaşanabileceğini dile getirdi.
PETROL İÇİN 200 DOLAR UYARISI
Memiş, petrol fiyatlarının daha da yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirterek petrolün ilerleyen süreçte 200 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.
“HİPERENFLASYONA HAZIR OLUN”
Küresel ekonomide ciddi bir fırtına yaşanabileceğini savunan Memiş, yüksek enflasyon riskine dikkat çekti. Memiş, “Hiperenflasyona herkesin hazır olması gerekiyor. Bugünkü fiyatlar yarınki fiyatlara göre ucuz kalabilir” ifadelerini kullandı.