İslam Memiş’ten yatırımcıya uyarı: Altın için son fırsat olabilir!

Gümüş piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, gümüşün halen altına göre ucuz kaldığını ve bu durumun yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi. Altın-gümüş rasyosunun 106'dan 99.19'a düştüğünü belirten Memiş, bu düşüşün gümüş lehine güçlü bir sinyal olduğunu vurguladı.