İslam Memiş’ten yatırımcıya uyarı: Altın için son fırsat olabilir!
Finans analisti ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin yatırımcılar için önemli bir fırsat olabileceğini belirten Memiş, özellikle gram altın almayı düşünenlerin karar vermekte gecikmemesi gerektiğini söyledi.
"Gram altın almak için doğru zaman olabilir"
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, “Eğer gram altın almayı planlıyorsanız, şu an harekete geçmek için doğru bir dönem olabilir. Bu seviyeler son fırsatlar arasında yer alabilir” ifadelerini kullandı.
Yıl sonu için dolar beklentisi: 40-45 TL bandı
Dolar kuruna dair beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, yılın sonuna kadar yükselişin sürebileceğini belirtti. Doların 40 ila 45 TL bandını görebileceğini kaydeden Memiş, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik riskler ve Türkiye’nin ekonomik verilerinin bu süreci doğrudan etkilediğini ifade etti.
Euro/Dolar paritesinde yön arayışı sürüyor
Euro/dolar paritesinin 1.1165 seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarının parite üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Paritede son dönemde yaşanan yükselişlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.
Altın almak için bekleyenlere uyarı
Altın yatırımına dair kararsız kalanlara da seslenen Memiş, “Altın alımı için geri çekilmeleri kollayanlar, bu sürecin son evresinde olabilir. Kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunuyor” dedi.
Ons altında hedef: 1.350 dolar
Ons altının haftayı 2.212 dolar seviyesinden kapattığını, Perşembe günü ise 2.220 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, bu düşüşlerin alım için fırsat sunduğunu ifade etti. Yılın ikinci yarısında yükselişin süreceğini belirten Memiş, kısa vadede 2.350 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi.
Gram altında 4.000 TL'nin altı fırsat olabilir
Gram altın tarafında da benzer bir beklenti dile getiren Memiş, Perşembe günü 3.968 TL'ye kadar gerileyen fiyatların sabah saatlerinde 3.985 TL seviyesinden alım imkânı sunduğunu belirtti. Haftalık kapanışın ise 4.111 TL seviyesinden yapıldığını kaydeden Memiş, "4.000 TL'nin altı yatırımcı için değerlendirilebilecek bir seviye" dedi. Yılın ikinci yarısı için hedefin 4.500 TL olabileceğini ekledi.
2025 gümüş yılı olabilir
Gümüş piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, gümüşün halen altına göre ucuz kaldığını ve bu durumun yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi. Altın-gümüş rasyosunun 106'dan 99.19'a düştüğünü belirten Memiş, bu düşüşün gümüş lehine güçlü bir sinyal olduğunu vurguladı.
Gümüş hâlâ yatırım yapılabilir seviyede
Hafta içinde gram gümüşün 39.65 TL'ye kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, haftayı 40.35 TL seviyesinde kapattığını belirtti. Bu seviyelerin hâlâ yatırım için uygun olduğunu vurgulayan Memiş, “2025 yılı gümüş yılı olabilir. Değeri hâlâ tam olarak yansımış değil” ifadelerini kullandı.
Bitcoin mi, altın mı?
Son dönemde yatırımcıların sıkça sorduğu “Bitcoin mi, altın mı?” sorusuna da değinen Memiş, yatırım stratejilerinin vade beklentilerine göre değişeceğini belirtti. Bitcoin’in 104.000 dolar direncini test ettiğini, hedefinin ise 109.000 dolar olduğunu söyledi. Daha önce 85.500 ve 77.000 dolar seviyelerinden alım yapanların avantaj sağladığını da ekledi.
Yılın ikinci yarısına dair faiz ve piyasa beklentileri
Memiş, 2025’in ikinci yarısında küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da Temmuz itibarıyla faiz indirimi sürecine girebileceğini öngördü. Yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye eden Memiş, “Yükselişleri satış fırsatı olarak değil, trendin devamı olarak değerlendirin. Altın ve gümüşü elinde bulunduranlar beklemeye devam etsin” çağrısında bulundu.