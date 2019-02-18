Ekonomik krizin faturası ağırlaşıyor. Çok sayıda fabrika üretimini durdurdu. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, ekonomik krizin nedeni ile Türk firmalarının geldiği noktayı değerlendirdi. Özçelik, "Türkiye'nin varlıkları satışta, çoğu kelepir fiyatına" sözleriyle son durumu anlattı.

Ekonominin geldiği son noktada Türkiye'nin varlıkları hızla değer kaybı yaşıyor. Bir çok firma kelepir fiyatına müşteri arıyor.



Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, krizin yarattığı tabloyu gözler önüne serdi.



Yazısında, Türk şirketlerinin hem borsa hem de piyasa değerinin düşürdüğünü söyleyen Özçelik, dünyanın bir çok yerinde müşteri arayışı olduğunu ifade etti.



Organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların kapıları satılık afişleri ile dolu. İnternette de benzer ilanlar oldukça fazla. Özçelik, benzer durumun 2001 krizinde de yaşandığını ifade etti.



Öte yandan enerji sektöründe de sıkıntı büyük. İsmet Özçelik, sektörde "Fransız Modeli"nin konuşulduğunu belirtti. Bu modele göre Türkiye’de enerji sektörünün yüzde 80’i yeniden devletin kontrolüne geçebilir.



İsmet Özçelik, madencilik sektöründe de durumun farklı olmadığını söyledi, "Finansal sıkışıklık maden sattırıyor. Milyar dolarlık madenler yarı fiyatına yabancıların eline geçiyor." ifadelerini kullandı.



Fabrikaların sırtındaki borçlar, tanzim satış kuyrukları, hükümetin gerçek dışı söylemleri ve gerçek veriler...







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