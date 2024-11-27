İSO Meclisi’nde enflasyon ve faiz Tartışıldı: Sanayinin talepleri gündemde

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek enflasyonun ekonomide oluşturduğu direnç ve faiz oranlarının sanayi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bahçıvan, üretim ve yatırımdan vazgeçilemeyeceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Ülkemizin koşullar ne olursa olsun üretimden ve yatırımdan vazgeçme gibi bir lüksü yok. Eylül itibarıyla üretim hacmi, şubat ayındaki zirvesinin yüzde 6 gerisinde. Bu durum, mali kaynaklarımızı daha etkin kullanarak üretime odaklanmamızı zorunlu kılıyor.”

Bahçıvan, reeskont kredilerinin sanayici için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, faizlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca şu önerilerde bulundu:

“Reeskont kredileri doğrudan Eximbank üzerinden kullandırılmalı. Teminat mektubu şartı kaldırılmalı veya bu konuda bankalara üst limit getirilmeli.”

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise enflasyonda baz etkisiyle görülen hızlı düşüşe dikkat çekerken, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin henüz istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Toplantıda konuşan İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da yüksek faiz oranlarının yatırım yapma olanaklarını kısıtladığını belirtti:

“Yüksek faiz oranları, işletmelerimizin finansmana erişimini zorlaştırmakta ve yatırımları sınırlamaktadır. Faiz oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz.”

Sanayiciler, üretim ve yatırımın sürdürülebilir hale gelmesi için Merkez Bankası’ndan daha etkin politikalar beklediklerini ifade ederek toplantıyı sonlandırdı.