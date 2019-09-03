Ülkede ağustos ayında işsiz sayısında 54 bin 371 artış olurken, bunun aynı dönemlere oranla 2010'dan bu yana kötü rakam olduğu bildirildi

İspanya'da ağustosta işsiz sayısının 54 bin 371 kişi arttığı ve toplamda 3 milyon 65 bin 804'e çıktığı bildirildi.



Çalışma, Göçmen ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, işsizlik rakamlarında son 9 yılın en kötü ağustos ayı yaşandı.



Verilere göre, ülkede ağustos ayında işsiz sayısı 54 bin 371 kişi artarak toplamda 3 milyon 65 bin 804'e çıktı. İşsizliğin en çok arttığı sektörler hizmet (45 bin 707 kişi), inşaat ve endüstri olarak sıralandı.



Verilen istatistiklerde, ağustos aylarında işsiz sayılarındaki artışın 2014'te 8 bin 70, 2015'te 21 bin 679, 2016'da 14 bin 435, 2017'de 46 bin 400 ve 2018'de 47 bin 47 olduğu kaydedildi.



İspanya'da toplam işsiz sayısının 1 milyon 820 binin kadın, 1 milyon 250 bininin de erkek olduğu açıklandı.



Öte yandan, İspanya'nın ekonomik kriz yaşadığı 2008-2014 dönemindeki en büyük sorunu olan işsizlik, 2015 yılından bu yana düşüş gösteriyor. 2015'in ocak ayında 4,5 milyonun üzerine çıkan işsiz sayısı bu yıl 3 milyona kadar indi.



