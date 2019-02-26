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İsrail'in büyük bankalarından Bank Hapoalim Türkiye'den çıkıyor

İsrail'in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim, çoğunluk hissesine sahip olduğu Bank Pozitif'teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendirdiğini açıkladı

İsrail'in büyük bankalarından Bank Hapoalim Türkiye'den çıkıyor

Bank Hapoalim'den Reuters'a yapılan açıklamada, "Bank Hapoalim, Bank Pozitif'teki kredi portföyünü kademeli olarak azaltmaya yönelik alınan stratejik kararına ek olarak, Bank Pozitif'teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendiriyor" denildi.

Konuya yakın kaynaklar da Bank Hapoalim'in Bank Pozitif'teki çoğunluk hisselerinin satışı için yetki vermek üzere finansal danışmanlarla görüştüğünü söyledi.

Bir kaynak, Bank Pozitif'in bir yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, "4 yıl önce de çıkmak için harekete geçilmişti. Ancak o dönemde görüşülen kurumlarla bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi tekrar yetkilendirme aşamasındalar" dedi.

Bank Pozitif, Türkiye Bankalar Birliği'nin Eylül 2018 itibarıyla aktif büyüklüğü sıralamasına göre 1.2 milyar TL aktif büyüklüğü ile 39. sırada yer alıyor. Cıngıllıoğlu ailesinin azınlık hissesinin olduğu Bank Pozitif'te Bank Hapoalim'in yüzde 70 civarında payı bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bank hapoalim #israil
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