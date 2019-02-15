İşsizlik giderek yükseliyor. Geçen yıla göre işsiz oranı 2 puan attı. Ve yüzde 12,3 oldu. Genç işsiz ordusu da her geçen gün büyüyor.

İşsizlik arttı. Geçen yıla göre işsiz oranı yüzde 2 yükseldi. 3 milyon 981 bin kişi oldu. Tabi bu rakamları Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Gerçek sayının ise daha yüksek olduğu biliniyor.İşsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı ayına göre 706 bin kişi arttı, 3 milyon 981 bin oldu. İşsiz oranı ise 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.Nüfusla birlikte iş arayanlar da artıyor. Ancak istihdam edilenlerin sayısı giderek düşüyor. Genç işsizler ordusu da giderek büyüyor. 15-24 yaş grubunda artış yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta işsizlik oranında 4,3 puanlık artış yaşandı. Genç işsiz ordusuna eklenenlerle birlikte 15-24 yaş işsizler yüzde 12,6 oldu.İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azaldı. Mevcut çalışanlar ise işini kaybetme korkusuyla karşı karşıya.İş arayanlar da işverenler de krizin ağırlığını derinden hissediyor.Çözüm ise istihdam alanı yaratmak...Türkiye ekonomisinin de zor durumda. Hal böyle olunca bu iş olanakları azalıyor. İstihdam edilenlerin sadece yüzde 6,5'i inşaat sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü ise bu konuda başı çekiyor.Lokomotif sektörlerin çıkmazda olması da işsizliğe ağır darbe vurdu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.