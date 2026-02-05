İŞKUR 2026 işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

ŞKUR, 2026 yılı işsizlik maaşı başvuruları hakkında bilgilendirme yaptı. Yasada belirtilen koşulları taşıyan sigortalı işsizlere, işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve tutarda ödeme yapılıyor. Bu ödeme “işsizlik ödeneği” olarak adlandırılıyor.

İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR birimine bizzat gidilerek veya dijital ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak belirleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’un duyurusuna göre işsizlik maaşı alabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine bağlı olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırmış olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da dijital ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneği başvurusu için işten ayrılışın ardından 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru iki şekilde yapılabiliyor:

En yakın İŞKUR birimine şahsen giderek

Dijital ortamda www.iskur.gov.tr adresinden

İŞKUR, 30 gün içinde başvuru yapılmaması halinde başvuruda geciken sürenin toplam hak sahipliği süresinden düşüldüğünü belirtiyor.

VEKÂLETLE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda bulunması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı oluşturuluyor veya güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanması sağlanıyor.

Bu nedenle vekâletname ile başvuru yapma imkânı bulunmadığı bildirildi.