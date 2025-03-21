İşsizlik maaşı aslanın ağzında! İşsizlik maaşı ne kadar? Gerekli şartlar neler?

İŞKUR, işsizlik maaşı bağlamadan önce işçinin işten çıkış kodunu kontrol ediyor. İşverenler, kıdem tazminatı ödememek için işçileri “kendi isteğiyle ayrıldı” veya “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadı” gibi kodlarla işten çıkarabiliyor. Bu da işsizlik maaşı almanın önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor.