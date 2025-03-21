İşsizlik maaşı aslanın ağzında! İşsizlik maaşı ne kadar? Gerekli şartlar neler?
Türkiye’de işsizlik maaşı almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. TÜİK ve İŞKUR verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında işsiz sayısı 3 milyon 2 bine ulaşırken, işsizlik maaşı alabilenlerin sayısı sadece 489 bin 671 oldu. Peki, işsizlik maaşı kimlere veriliyor ve ne kadar? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’de işsizlerin büyük bir bölümü işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 2 bine ulaştı. Ancak İŞKUR’un verilerine göre, bu işsizler arasından yalnızca 489 bin 671 kişi işsizlik maaşı alabildi. Bu da, işsiz kalan her 6 kişiden sadece 1'inin işsizlik maaşı alabildiğini ortaya koydu.
Peki, işsizlik maaşına neden bu kadar az kişi erişebiliyor? İşsizlik maaşı alabilmenin şartları neler? Türkiye’de işsizlik ödeneği miktarı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…
İŞSİZLİK DÜŞÜYOR AMA İŞ BULMAK KOLAYLAŞMIYOR
TÜİK’in yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca işsizlik oranı yüzde 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine düştü. İşsiz sayısı ise 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin olarak kaydedildi.
Buna karşın, eksik istihdam ve potansiyel iş gücünü de içeren atıl iş gücü oranı ise 3,9 puan artarak yüzde 26,7’ye yükseldi. Bu da, aslında işsizliğin kağıt üzerinde düştüğünü ancak çalışma şartlarının giderek zorlaştığını gösteriyor.
OECD ortalaması yüzde 74 olan işgücüne katılım oranı, Türkiye’de yüzde 47,2 seviyesinde kaldı.
İŞSZİLİK MAAŞI ALABİLMENİN ŞARTLARI NELER?
İşte Türkiye’de işsizlik maaşı almak için yerine getirilmesi gereken şartlar:
İşsiz kalmadan önce son 120 gün sigortalı bir işte çalışmış olmak gerekiyor.
Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor.
İşçinin kendi kusuru veya isteği dışında işsiz kalması gerekiyor.
İşveren tarafından işten çıkarılan işçinin İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvurması şart.
Ekonomim'e göre, Türkiye’de işsizlik maaşı alamamanın en büyük sebeplerinden biri de işverenlerin işçileri haksız yere “kusurlu” göstererek işten çıkarması.
İŞKUR, işsizlik maaşı bağlamadan önce işçinin işten çıkış kodunu kontrol ediyor. İşverenler, kıdem tazminatı ödememek için işçileri “kendi isteğiyle ayrıldı” veya “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadı” gibi kodlarla işten çıkarabiliyor. Bu da işsizlik maaşı almanın önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor.
Bu nedenle, 2002 yılından bu yana işsizlik maaşı için başvuran 21 milyon 72 bin kişiden sadece 11 milyon 379 binine işsizlik maaşı bağlandı. Yani, başvuranların neredeyse yarısı maaş alamadı.
DÜNYADA İŞSZİLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?
Türkiye, işsizlik ödeneğine ulaşmanın en zor olduğu ülkelerden biri. Ayrıca, işsizlik maaşının ödendiği süre de diğer ülkelere kıyasla oldukça kısa.
İzlanda: 36 ay
İsveç: 35 ay
Fransa, Danimarka, Norveç, Portekiz, İspanya: 24 ay
ABD: 23 ay
Hollanda: 22 ay
TÜRKİYE: 6 - 10 ay
Türkiye’de işsizlik maaşı süresi, 600 gün primi olanlara 6 ay, 900 gün primi olanlara 8 ay, 1080 gün primi olanlara ise 10 ay olarak belirlenmiş durumda.
2025 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Türkiye’de işsizlik maaşı, işçinin son dört aylık brüt kazancının yüzde 40’ı oranında hesaplanıyor. Ancak maaş, asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.
Buna göre, 2025 yılında işsizlik maaşı şu şekilde:
En düşük işsizlik maaşı: 10.402,20 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 20.804,40 TL