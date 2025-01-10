İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 72 bin kişi oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
İşsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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