Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019 İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi arttı.
İşsizlik oranı 2018'e kıyasla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 4 milyon 544 bin kişi oldu.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.
Yüzde 25,2 olan genç nüfusta işsizlik oranı ise 7,5 puanlık yükseliş gösterdi.
ulusal.com.tr
Türkiye'de 4 milyon 544 bin kişi işsiz. Verileri TÜİK açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 14,1 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019 İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.