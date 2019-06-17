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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de 4 milyon 544 bin kişi işsiz. Verileri TÜİK açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 14,1 olarak kaydedildi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019 İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı 2018'e kıyasla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 4 milyon 544 bin kişi oldu.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.

Yüzde 25,2 olan genç nüfusta işsizlik oranı ise 7,5 puanlık yükseliş gösterdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #işsizlik rakamları #tuik
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