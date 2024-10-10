İşsizlik rakamları açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz kişi sayısı

TÜİK, ağustos ayı işsizlik verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 55 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İşsizlik rakamları açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz kişi sayısı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait iş gücü istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'e göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'deki işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olduğu hesaplandı.

İşsizlik rakamları açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz kişi sayısı - Resim : 1

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta aylık bazda 0,1 saat artarak 42,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,7 puan artarak yüzde 27,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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