İşsizlik rakamları belli oldu! TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı iş gücü istatistiklerini yayımladı.

Depremden etkilenen illerin de dahil olduğu nisan ayına ait çalışma ülke genelinde uygulandı. Çalışmada standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

İŞSİZ SAYISI BELLİ OLDU

Yurt genelinde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 olurken kadınlarda bu oran yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Nisanda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.