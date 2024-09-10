İşsizlik verileri açıklandı: 3 milyondan fazla kişi işsiz

İşsizlik Temmuzda 112 bin kişi azaldı. 3 milyon 167 bin kişi ise hala işsiz. Genç nüfustaki işsizlik oranı da yüzde 16,6 seviyesinde.

3 milyon 167 bin kişi arıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde kaydedildi.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak kayıtlara geçti.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 olarak gerçekleşti.

