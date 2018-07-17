Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile geçen hafta sert yükselen dövizler, kredi derecelendirme şirketi Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından, Moody’s de bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin artacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Haftanın ilk gününde erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıktı.

Moodys'in değerlendirmesine göre, Türk bankacılık sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranı bir yıl sonra yüzde 4’e çıkacak ve bunun kredi notu için negatif olacak. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.



Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıkmasıyla geçen hafta dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvelerini tazelemişti.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise geçen haftanın ilk gününde yüzde 0.17 düşüşle 89 bin 744 puandan kapandı.



ABD’de geçen hafta açıklanan TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.



ABD’de enflasyonun güçlenmesi ise küresel yatırımcılarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya kademeli olarak devam edeceği beklentisini güçlendirerek gelişen ülke paralarını baskılıyor.



Erken işlemlerde;



- en düşük 4.8343 ve en yüksek 4.8598 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.08 düşüşle 4.84-4.85 lira aralığında,



- en düşük 5.6645 ve en yüksek 5.6918 lirayı gören euro günlük yüzde 0.07 yükselişle 5.68 – 5.69 lira aralığında,



- en düşük 6.4069 ve en yüksek 6.4333 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.08 yükselişle 6.42-6.43 lira aralığında işlem görüyor.



Büyümede yumuşak (sert) iniş senaryoları…



İş Yatırım “Büyümede yumuşak (sert) iniş senaryoları…” başlıklı günlük piyasa analizinde Türkiye varlık fiyatlamalarında ibrenin yumuşak inişten sert inişe döndüğü vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:



“Piyasalar küresel büyümede yumuşak iniş senaryolarını fiyatlıyor.



“Güçlü dolar, Fed faiz artışları ve dış ticaret savaşları küresel büyümeyi aşağı çekerek hisse senedi ve emtia piyasalarını baskılıyor.



“Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte (-%4) büyümede yumuşak inişin yanı sıra, Suudi Arabistan ve Libya kaynaklı ilave arz baskısı da etkili oldu.



“Türkiye varlık fiyatlamalarında ibre yumuşak inişten sert inişe dönüyor.



“MSCI Türkiye haftanın ilk gününde %0,5 değer kaybederek gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izledi. Ancak şirket bazında çok sert bir ayrışma yaşandı.



“Bazı sanayi şirketleri yüzde 2-3 bandında yükselirken, banka hisselerinde Moodys’ açıklaması sonrasında yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı görüldü.



“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışa paralel Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir açılış öngörüyoruz.



“Petrol fiyatlarındaki gerileme dışında piyasaları etkileyecek olumlu bir haber akışı yok.”

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