İşsizlikte artış alarmı: Nisan ayında 203 bin kişi daha işsiz kaldı

İş aramaktan vazgeçenlerin oranı ise 3,4 puanlık artışla yüzde 32,2 seviyesine yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik oranı da yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomist Nazlı Sarp, artan işsizlik verilerinin gecikmeli olarak açıklanmasına rağmen ciddi bir yükseliş yaşandığını belirterek, “İşsizlikteki bu artışı hem istihdamdaki kırılmalar hem de uygulanan sıkı para politikalarından kaynaklanan iş kayıplarıyla açıklayabiliriz” dedi. Sarp, “Sanayisizleşme ve üretimsizlik ekonomideki en büyük risklerden biri haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayı verileri, işsizlik oranının Ekim 2024’ten sonra ilk kez yüzde 8,6’ya yükseldiğini gösteriyor. Özellikle 15-24 yaş arasındaki genç işsizliği 0,4 puan artışla yüzde 15,7’ye çıktı. “Bu politikalarla daha kırılgan bir ekonomik yapıya sahibiz,” diyen Nazlı Sarp, “Konkordato ilanları ve bunun sonucunda artan işsizlik, önümüzdeki dönemde daha da derinleşebilir” uyarısında bulundu.

Vatandaşlar da piyasadaki durgunluğa dikkat çekiyor. Bir vatandaş, “Matematik öğretmeni arkadaşım yıllardır atama bekliyor” derken, bir başka vatandaş, “Piyasada işsizlik var, tekstil sektörü tamamen durdu” ifadelerini kullandı. Atıl işgücü oranındaki artış da endişe verici bir başka gösterge oldu. Bu oran, 3,4 puan yükselerek yüzde 32,2 seviyesine ulaştı.

Nazlı Sarp, iş aramaktan vazgeçenlerin oranındaki bu artışın neoliberal ekonomi politikalarından kaynaklandığını vurguladı ve “Bu politikaların sonuna geldik. Artık ülkemizin koşullarına uygun, farklı bir ekonomik program uygulamamız gerekiyor” dedi.

Sonuç olarak, yüksek faiz, üretim düşüşü ve iflasların tetiklediği işsizlikteki artış, ekonomideki kırılganlığı daha da derinleştiriyor. İş aramaktan vazgeçenlerin çoğalması ise işsizler ordusunun görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.