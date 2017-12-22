Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'a yılbaşı hindileri geldi. Ulusal Kanal ekibi hindi pazarına gitti, fiyat araştırması yaptı.

Erkeği, dişisi boy boy hindiler alıcının beğenisine sunuldu. Bazılarının isimleri bile var.



Ulusal Kanal İstanbul'un hindi pazarı Küçükçekmece'deki Altınşehir'e gitti. Fiyat araştırması yaptı.



7-8-9 kiloluk hindiler pazarda 110 ila 150 lira arasından satılıyor.



Peki hindinin iyisi nasıl anlaşılıyor. Bu konuda iki yol var. Kimi yağlı kimiyse yağsız tercih ediyor. Yağ oranı da kanat altından anlaşılıyor.



Bir de hindi dişiyse tüyü parlak, erkekse yakışıklı olmalı.



Yüzlerce hindinin bulunduğu pazar durgun. Esnaf satış yapamıyor.





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