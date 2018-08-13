banner988
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'dolar' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'dolar' soruşturması
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atama
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atama
Boğaz'da büyük tehlike! Faciadan dönüldü
Boğaz'da büyük tehlike! Faciadan dönüldü
MASAK inceleme başlattı
MASAK inceleme başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'dolar' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'dolar' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul cumhuriyet başsavcılığı #dolar #dolar soruşturma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.