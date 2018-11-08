İstanbul'da konut fiyatları düştü. İngiliz merkezli gayrimenkul şirketinin araştırmasına göre, İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yüzde 6,3 düşüş gösterdi. Öte yandan Hazine Bakanlığından konut stoklarını eritmeye yönelik yeni bir hamle geldi.

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 43 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.



Şirketin araştırmasına göre, İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 6,3 düşüş gösterdi.



Küresel Kentler Konut Endeksi 2018 üçüncü çeyrek verilerine göre, son 12 ayda fiyatların en çok düştüğü yerleşim yeri Kanada'nın Vancouver şehri oldu.



Konut fiyatlarının yüzde 6,3 düşüş gösterdiği İstanbul listede sondan ikinci sırada yer aldı.



Diğer yandan Hazine Bakanlığı konut stoklarını eritmek için bir adım attı.



Buna göre Emlak Konut stoktaki konutları kendi değerlediği fiyatla satın alacak. Bedelin yüzde 70'iyle firmaların banka borcu ödenecek, yüzde 30'u ise firmalara verilip kendi işlerinde kullanması sağlanacak.



ulusal.com.tr