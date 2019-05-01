İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.

İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 16,63, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,06 artış gösterdi.



İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.



Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise, perakende fiyatlar nisanda yüzde 19,06, toptan fiyatlar ise yüzde 24,08 yükseliş gösterdi.



Sektörler bazında değişim oranları

Perakende fiyatlar nisanda bir önceki aya göre, giyimde yüzde 10,09, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 4,22, gıdada yüzde 3,25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,37, ev eşyasında yüzde 1,72, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,71, konutta yüzde 0,51 arttı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise; madenler grubunda yüzde 6,78, gıda maddelerinde yüzde 3,80, inşaat malzemelerinde yüzde 3,43, kimyevi maddelerde yüzde 2,05, yakacak ve enerjide yüzde 1,20, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.



Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.