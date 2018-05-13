Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin bu yılki fiyatları belli oldu.
Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan Vekili Çetin Keçeli, "fiyat ve gramaj fırından fırına değişiklik gösterir" dedi.
Keçeli, fırınları ve vatandaşı israfa karşı da uyardı.
İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak.
Vatandaşlara göre pide fiyatları çok yüksek...
ulusal.com.tr
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