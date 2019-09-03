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İstanbul'da su fiyatlarına zam! Hamidiye su fiyatları ne kadar oldu? Hamidiye damacana su fiyatlarına zam mı geldi?

"Finansal düzenleme" diye açıklanan zamların sonuncusu Hamidiye suya geldi. 9 liralık damacana suyun fiyatı 2 lira zam yapılarak 11 liraya yükseltildi.

İstanbul'da su fiyatlarına zam! Hamidiye su fiyatları ne kadar oldu? Hamidiye damacana su fiyatlarına zam mı geldi?

Önce taksi ücretleri ve İSPARK ardından Hamidiye Su... İstanbul'da su fiyatları da zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK zamlarını "finansal düzenleme" diye duyurmuştu. Parktan sonra suya da "düzenleme" yapıldı.

Belediyeye bağlı Hamidiye suya yüzde 20 zam geldi. 9 lira olan 19 litre damacana su 11 liraya yükseldi. 0,5 litrelik küçük sular ise artık 1 buçuk liradan satılacak.

Hamidiye AŞ, geçtiğimiz şubat ayında indirime gitmişti. Pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerin fiyatı yüzde 10 düşürülmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hamidiye
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