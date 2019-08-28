İstanbul'da zam haberleri peş peşe geldi. Okul servis ücretlerine yüzde 13, taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı da 16 kuruş arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ulaşıma zam yapıldığını açıkladı.



Okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında, taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.



Zamla birlikte İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, takside indi bindi ücreti de 10 liradan 13 liraya yükseltildi.



Minibüs ücretleri de zamlandı. İndi bindi ücreti 2 liradan 2,5 liraya, 2,5 liralık mesafeler ise 3 liraya çıkarıldı.



Arabalı Vapur seferlerinde İstinye - Çubuklu hattı araç geçiş ücretine yüzde 20, Harem - Sirkeci hattı araç geçiş ücretine ise yüzde 10 zam geldi.



Ayrıca gece yarısı benzinin litre fiyatı 16 kuruş zamlandı.



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