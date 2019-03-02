İstanbul'da zam şampiyonu yüzde 30,98 artışla kıvırcık oldu.
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün fiyat değişim listesini açıkladı.
Kıvırcık salatayı, yüzde 25,51 ile maydanoz, yüzde 24,26 artışla ilaçlar izledi.
Şehirlerarası otobüs bileti ücreti ise yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
ulusal.com.tr
Şubat ayında, İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin listesi açıklandı. Kıvırcık salata zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün şehirlerarası otobüs bileti oldu
İstanbul'da zam şampiyonu yüzde 30,98 artışla kıvırcık oldu.