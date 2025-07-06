İstanbul dünya zirvesinde: Son 5 yılın en yüksek kira artışı bu şehirde gerçekleşti
Deutsche Bank’ın yayımladığı 2025 Kira Raporu’na göre, İstanbul son beş yılda şehir merkezindeki üç odalı konutlarda yaşanan fiyat artışında dünya genelinde zirveye yerleşti. İşte dünya genelinde kira bedeli en yüksek şehirler...
Almanya merkezli Deutsche Bank, 2025 yılına ilişkin hazırladığı Kira Raporu’nu yayımladı. Raporda, dünya genelinde şehir merkezindeki üç odalı dairelerin ortalama kira bedelleri ve beş yıllık değişimleri karşılaştırıldı.
Cumhuriyet'in haberine göre, raporun en dikkat çeken verisi İstanbul oldu. Son beş yılda şehir merkezindeki üç odalı konutların kira fiyatlarının en çok arttığı şehir İstanbul olarak kayıtlara geçti.
Deutsche Bank’ın verilerine göre, İstanbul’da 2020 yılında şehir merkezindeki üç odalı bir dairenin ortalama kira bedeli 602 dolarken, bu rakam 2025 itibarıyla 1764 dolara yükseldi. Bu da yüzde 193,3’lük bir artış anlamına geliyor.
DOLAR BAZINDA İLK 50’YE GİREMEDİ
İstanbul, kira artış oranı açısından listenin zirvesine yerleşmiş olsa da dolar bazında en yüksek kira ödenen şehirler listesinde ilk 50 içerisine giremedi.
2025 itibarıyla İstanbul’daki şehir merkezinde üç odalı dairenin ortalama kirası 1764 dolar yani yaklaşık 70 bin 300 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, şehirdeki yaşam maliyetlerinin giderek arttığını gözler önüne sererken, İstanbul’u dünya genelinde en yüksek kira bedeline sahip 53’üncü şehir konumuna yerleştirdi.
Deutsche Bank’ın raporunda, 2025 yılında şehir merkezlerinde üç odalı dairelerin en yüksek kiralara sahip olduğu 10 şehir de açıklandı.
İşte o liste:
New York (ABD): 8388 dolar – 2020 yılında 6777 dolardı. Artış oranı: Yüzde 23,8
Singapur (Singapur): 6216 dolar – 2020’de 3848 dolardı. Artış oranı: Yüzde 61,6
Boston (ABD): 6091 dolar – 2020’de 4320 dolardı. Artış oranı: Yüzde 41
Londra (Birleşik Krallık): 5560 dolar – 2020’de 3940 dolardı. Artış oranı: Yüzde 41,1
San Francisco (ABD): 5424 dolar – 2020’de 6171 dolardı. Düşüş oranı: Yüzde 12
Zürih (İsviçre): 4955 dolar – 2020’de 3949 dolardı. Artış oranı: Yüzde 25,5
Hong Kong (Hong Kong): 4807 dolar – 2020’de 4490 dolardı. Artış oranı: Yüzde 7,1
Cenevre (İsviçre): 4693 dolar – 2020’de 3650 dolardı. Artış oranı: Yüzde 28,6
Chicago (ABD): 4683 dolar – 2020’de 3588 dolardı. Artış oranı: Yüzde 30,5
Dubai (BAE): 4589 dolar – 2020’de 3076 dolardı. Artış oranı: Yüzde 49,2