Rekabet Kurulu, İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, başvuru üzerine yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli gördü.
Kurul, İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, bu teşebbüsün elektronik haberleşme işletmecilerinin altyapı tesisine yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarla 4054 sayılı Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurulu, İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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