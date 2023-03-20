İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Buna göre Türkiye şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Son Güncelleme:

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının şubat dönemine ait hava trafik raporunda, İstanbul Havalimanı günlük 1269 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı gösterildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından geçen aya ait "Hava Trafik Operasyonları Raporu" yayınlandı.

Buna göre Türkiye şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanının günlük ortalama 1269 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak gösterildiği raporda, İstanbul Havalimanını sırasıyla 1168 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1115 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı, 1051 uçuşla Amsterdam Havalimanı, 996 uçuşla Madrid Havalimanı izledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da günlük ortalama 538 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 14. havalimanı oldu.

# istanbul havalimanı

Benzer Videolar

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Deprem altın üretimine darbe vurdu Deprem altın üretimine darbe vurdu
1140 Suudi şirket Türkiye'ye yatırım yapacak 1140 Suudi şirket Türkiye'ye yatırım yapacak
DASK'tan 4,5 milyar TL'yı aşkın hasar ödemesi DASK'tan 4,5 milyar TL'yı aşkın hasar ödemesi
Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı
ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor
İşte depremin maliyeti! İşte depremin maliyeti!
Kısa vadeli dış borç rekor tazeledi Kısa vadeli dış borç rekor tazeledi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yükseldi
Türkiye'nin bor karbür tesisi açılıyor Türkiye'nin bor karbür tesisi açılıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açılıyor Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açılıyor
ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (20 MART 2023)
3 Kocaelispor - Pazarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
4 EYT'lilere 3 maaş birden
5 Galatasaray'dan çok sert açıklama