İstanbul turizm açısından önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor.
Hatay'dan Sinop'a, Bakü'den Endonezya'ya kültürler yine İstanbul'da buluştu. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek turizm fuarı başladı.
Dünyanın en büyük turizm organizasyonlarından biri olan "ACE of M.I.C.E Fuarı" İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
Farklı ülkelerden gelen turizmciler tanıtım yapmak, turist çekmek için İstanbul Harbiye'de biraraya geldi. Fuarda yöresel oyunlar, yiyecekler ve ikramlar fuarı gezezlerin ilgisini çekti.
3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara ilgi ilk günden yoğundu.
Fuarda sağlıkçıların ilgisini çekense bu ambulans motorsikleti oldu.
Fuar 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.