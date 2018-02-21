Turizmde zor günler yaşayan Türkiye'de önemli bir fuar yapılıyor. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı fuara yerli ve yabancı yüzlerce turizm firması katıldı. Fuarın amacı da Türkiye'yi turizm konusunda cazibe merkezi haline getirmek.

İstanbul turizm açısından önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor.Hatay'dan Sinop'a, Bakü'den Endonezya'ya kültürler yine İstanbul'da buluştu. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek turizm fuarı başladı.Dünyanın en büyük turizm organizasyonlarından biri olan "ACE of M.I.C.E Fuarı" İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.Farklı ülkelerden gelen turizmciler tanıtım yapmak, turist çekmek için İstanbul Harbiye'de biraraya geldi. Fuarda yöresel oyunlar, yiyecekler ve ikramlar fuarı gezezlerin ilgisini çekti.3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara ilgi ilk günden yoğundu.Fuarda sağlıkçıların ilgisini çekense bu ambulans motorsikleti oldu.Fuar 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.