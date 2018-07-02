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İstanbul'un Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı

İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında bir önceki yıla göre perakende fiyatı yüzde 12.15, toptan fiyatı ise yüzde 16.34 oranında yükseliş yaşandı. Peki bu artış pazara ve vatandaşın cebine nasıl yansıdı? İşte yanıtlar...

İstanbul'un Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı
Patetes ve soğandaki artışı böyle anlattı. Alsam olmuyor almasam hiç olmuyor dedi.

İstanbul Ticaret Odası Haziran ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre gıda da artış yaşandı.

Haziran ayında bir önceki aya göre parekende fiyatlarda yüzde 1.27, toptan fiyatlarda ise yüzde 1.4 artış oldu.

Yine geçen yılın aynı ayına parekende fiyatlardayüzde 12.15, totan fiyatlarda yüzde 16.34 yükseliş yaşandı.

Esnaf satışların durgun olduğunu vatandaş da alım gücünün olmadığını söylüyor.


HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
 
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