İstanbul'un Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre perakende fiyatlar binde 67, toptan fiyatlar ise binde 91 oranında arttı. Yıllık enflasyondaki artış ise perakende ürünlerde yüzde 9,02 toptan fiyatlarda ise yüzde 10,44 oldu.

İstanbul'un enflasyonu Şubat ayında da arttı.



İstanbul Ticaret Odası, 1995 bazlı verilerine göre kentin Şubat 2018 enflasyonunu açıkladı.



İTO verilerine göre, şubat ayında kentte perakende fiyatı yüzde 0,67, toptan fiyatı ise yüzde 0,91 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise perakende fiyatında yüzde 9,02, toptan fiyatındaysa yüzde 10,44 oranında artış görüldü.



Şubat ayında bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,78, gıdada yüzde 1,32 ve ev eşyası fiyatında da yüzde 1,09 artış yaşandı. Haberleşmede yüzde 1,33, konutta yüzde 0,41 ve giyim fiyatında da yüzde 0,37 oranında gerileme görüldü.



İstanbul'da Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,29 oranında , Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 12,32 oranında yükseldi.







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