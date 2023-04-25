İstanbul Üniversitesi 453 personel alacak
İstanbul Üniversitesi 453 personel alımı yapacak. 453 personel alımı için başvuru işlemleri online gerçekleşecek. Alımlar Üniversitenin Özel ve Döner Sermaye bütçesinden ,istihdam edilmek üzere yapılacak. Bu kapsamda alımlar 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 4/B sözleşmeli personel alınacak.
İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. 24 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı ilanına göre İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak 453 personel alımı yapılacak.
Alımlar Üniversitenin Özel ve Döner Sermaye bütçesinden ,istihdam edilmek üzere yapılacak. Bu kapsamda alımlar 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 4/B sözleşmeli personel alınacak.
MEZUNİYETE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Lise Mezunu: 66 Temizlik Hizmetleri Personeli, 132 Hasta Bakımı Personeli, 3 Şoför, 2 Gassal, 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 20 Teknisyen,
Ön Lisans Mezunu: 20 Büro Personeli, 2 Tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli, 5 Laborant, 23 Sağlık Teknikeri,
Lisans Mezunu: 56 Büro Personeli, 1 İmam Hatip, 3 Biyolog, 1 Dil ve Konuşma Terapisti, 2 Diyestisyen, 4 Fizyoterapist, 99 Hemşire, 1 Psikolog,
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurularda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir Suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacaktır.
KPSS ŞARTI NE OLACAK?
Üniversiteye personel alımları KPSS Puanı ile gerçekleştirileceği bildirildi. Bu kapsamda 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmak gereklidir.