İstanbul Üniversitesi 453 personel alacak

İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. 24 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı ilanına göre İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak 453 personel alımı yapılacak.

Alımlar Üniversitenin Özel ve Döner Sermaye bütçesinden ,istihdam edilmek üzere yapılacak. Bu kapsamda alımlar 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 4/B sözleşmeli personel alınacak.