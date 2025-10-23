İstanbul'da 116 trilyon dolarlık zirve! Borsa İstanbul'a küresel teknoloji ödülü verildi

Küresel sermaye piyasalarının kalbi, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde İstanbul'da attı. Dünya Borsalar Federasyonu'nun (WFE) 64. Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı, 50’ye yakın ülkeden 200’ün üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve üst düzey borsa yöneticisini bir araya getirdi.

Küresel sermaye piyasalarının en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul edilen bu önemli etkinlik ile dünya finans basınının odağı da Türkiye sermaye piyasalarına çevrilmiş oldu.

Bu yılki toplantıda, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Müdürü ve Borsa İstanbul Genel Müdürü açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın video mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

116 TRİLYON DOLARLIK PİYASA DEĞERİNE SAHİP DEV YAPI

Tüm dünyada 250’den fazla borsa ve takas kuruluşunun üyesi olduğu Dünya Borsalar Federasyonu, küresel bir ağı temsil ediyor. Federasyon üyelerinin %37'si Asya Pasifik'te, %43'ü Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ve %20'si ise Amerika kıtasında yer almaktadır.

1961 yılında kurulan bu önemli küresel sektör birliğinin merkezi Londra’da bulunmaktadır. Federasyona üye borsalarda işlem gören 50.000’e yakın halka açık şirketin toplam piyasa değeri 116 trilyon ABD dolarının üzerinde, işlem hacmi ise 155 trilyon ABD dolarının üzerindedir.

BORSA İSTANBUL’A TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMİ ÖDÜLÜ

Etkinlik kapsamında Borsa İstanbul, uluslararası bir ödüle de layık görüldü. Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen "Teknoloji İş Birliği Girişimi (Technology Collaboration Initiative) ödülü"nü kazandı.

Bu ödülün, Borsa İstanbul’un teknoloji ihracına yönelik atılımlarını ve başarılarını vurguladığı belirtildi. Ödül, aynı zamanda BIST'in teknoloji alanında diğer borsalar ile yaptığı iş birliklerinin ve bu borsaların gelişimine yaptığı katkıların altını çizmektedir.

Borsa İstanbul, geliştirdiği BISTECH alım satım sisteminin yanı sıra, borsa teknoloji altyapısına yönelik olarak geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, veri transferi, uygulama testleri, teknolojik eğitim ve canlıya geçiş sonrası destek hizmetleri bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, bu çerçevede Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya'dan ülkelerle piyasa uygulamaları ve teknolojiye dayalı iş birlikleri kurmuştur. Bu ortaklıkların, Borsa İstanbul’un bölgesel bilgi ve teknoloji transferinde üstlendiği öncü role destek verdiği kaydedildi.

Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen bu ödülün, Borsa İstanbul’un yalnızca bir işlem platformu değil, aynı zamanda bölgesel sermaye piyasalarına hizmet sağlayan bir teknoloji merkezi konumuna geldiğinin de bir göstergesi olduğu ifade edildi. Borsa İstanbul’un bölge borsalarına yönelik teknoloji iş birliği çalışmalarının artarak devam etmesi beklenmektedir.

Etkinlikte ayrıca Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu yetkililerine sektöre katkıları sebebiyle plaket takdim etmiştir. Bu plaket takdiminin, teknoloji alanında uluslararası iş birliğinin önemli bir sembolü olarak toplantı programında yer aldığı belirtildi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Borsa İstanbul, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma stratejik hedefleri kapsamında, küresel çapta yürüttüğü iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bölgesinde önemli bir merkez haline gelmektedir.

400 milyar dolara yakın piyasa değeriyle Borsa İstanbul, yerli şirketlerin sermaye ve finansman ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir piyasa oluşturmuş durumdadır. Türkiye Yüzyılı Vizyonu altında belirlenen hedeflerin finansmanında Borsa İstanbul önemli bir paydaş konumundadır. Bu hedefler arasında katılım finans, sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, yerli ve milli sanayi sektörlerinin gelişmesi gibi başlıklar yer almaktadır.

Borsa İstanbul; bilişim, savunma, sağlık, ulaştırma, iletişim, yenilenebilir enerji, madencilik gibi kritik sektörlerde yer alan yerli şirketlerin, sermaye piyasalarının desteği ile büyüyebilmesi için gerek piyasaları gerekse enstrümanları ile önemli katkılar sağlamaktadır.

BORSA İSTANBUL'UN KÜRESEL FAALİYETLERİ VE ÜYELİKLERİ

1992 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonunun aktif bir üyesi olan Borsa İstanbul, finansal teknolojiden risk yönetimine, kotasyondan gözetim ve denetime, sürdürülebilirlikten istatistiğe kadar tüm çalışma gruplarında yoğun çalışmalar yürütmektedir.

2021 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürüten Borsa İstanbul, yönetim kurulunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yer alan borsaları temsil etmektedir.

Borsa İstanbul, WFE'deki faaliyetleri ile küresel sermaye piyasası aktörleriyle ilişki ve iş birliklerini geliştirirken, aynı zamanda küresel sektör sorunlarının çözümüne de katkıda bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nun 2005 yılından bu yana sekretarya görevini de üstlenmektedir. Her yıl İİT Borsaları bir araya getirilerek, küresel gelişmeler ve sektöre özgü konularda bilgi alışverişine imkân sağlanmaktadır. BIST, bunlara ek olarak Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve Dünya Elmas Borsaları Federasyonu gibi çok taraflı platform üyelikleri sayesinde bu sektörlerdeki gelişmeleri de yakından izlemektedir.

Borsa İstanbul, yabancı kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarını yurt dışı paydaşlara tanıtmak amacıyla Toronto, New York, Şikago, Londra, Singapur gibi önemli finans merkezlerinde yatırımcı buluşmaları düzenlemektedir. Bu etkinliklerle yatırımcı sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Bu buluşmalarda yatırımcılar ve sektör profesyonellerine Türkiye sermaye piyasalarının tanıtımı yapılmakta ve yabancı yatırımcıların karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri geliştirilmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar için önemli tematik alanlar olan sürdürülebilirlik ve katılım finans ürünlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile işlem gören enstrümanlar hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Endonezya Hac Fonu yetkililerine kira sertifikaları, altın, altına dayalı enstrümanlar ve katılım pay senetleri konularında çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş, kurumun yatırım hedeflerine uygun ürünler detaylı olarak tanıtılmıştır. Ayrıca, Malezya kurumsal yatırımcıları için ülkemiz sermaye piyasalarını tanıtan geniş katılımlı bir yatırımcı buluşması gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da düzenlenen bir programda ise Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Ulusal Bankası aracılığıyla ülkemize gelen yabancı yatırımcı grubu sermaye piyasalarımız hakkında bilgilendirilmiştir.

Uluslararası Ödünç Menkul Kıymetler Birliği (ISLA) tarafından yapılan özel bir davet ile birlik merkezinde BIST piyasaları ve ürünleri hakkında genel bir tanıtım yapılmış, Pay Piyasaları ile ilgili bazı özel düzenlemeler detaylı olarak anlatılmıştır. Bu etkinlik sonrasında Birlik yönetimi tarafından yapılan özel bir davet ile, birliğin yıllık konferansına katılım sağlayan "ilk borsa olarak" piyasaların ve ürünlerin tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinliklere ek olarak, Londra Yeşil Finans Konferansı, Türk Arap Finans ve Ekonomi Forumları, Moğolistan Ekonomi Forumu gibi yabancı yatırımcıların katıldığı konferanslarda Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları çeşitli yönleri ile tanıtılmış, ürünler ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır. 2023 yılından bu yana her yıl Vadeli İşlemler Sektör Birliği'nin (FIA) düzenlediği Şikago ve Singapur Konferanslarında stant açarak katılım sağlanmakta ve yabancı yatırımcılara Borsa İstanbul hakkında tanıtımlar yapılarak sektör profesyonelleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI

Borsa İstanbul, bu faaliyetlerin dışında yabancı borsalara uluslararası eğitim ve danışmanlık programları da sunmaktadır. Bugüne kadar özellikle türev piyasası, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kitle fonlaması gibi çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Ayrıca, altın sektörünün en önemli uluslararası kuruluşlarından olan Dünya Altın Konseyi iş birliğiyle kurulan Altın Akademisi faaliyetleri çerçevesinde Endonezya ve Mısır sektör paydaşlarına altın bankacılığı ve altın piyasası ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. Bu ülkelere ek olarak birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesine altın piyasası ile ilgili çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar aracılığı ile bilgi aktarılmış ve eğitimler düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar (SSE) ve Türev Borsalar Girişimi kurucu üyelerinden olan Borsa İstanbul, hesapladığı dünya standartlarındaki sürdürülebilirlik endeksleri ile ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verirken, bu endekslere girebilmeleri için işlem gören şirketlere ve sektördeki diğer kurumlara konu ile ilgili çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

Bu alanda, gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kurumu olan International Finance Corporation (IFC) iş birliği ile dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey finans yöneticilerine Yeşil Tahvil eğitimi de düzenlenmektedir. Borsa İstanbul'un, bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yeni oluşumlar ve bağlantılarla genişleterek sürdürmeyi amaçladığı belirtilmektedir.