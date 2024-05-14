İstanbul'da anne olmak bile zor

İstanbul'da yaşayan annelerin gündemi ekonomik sorunlarla dolu. Kimi ay sonunu yarı aç-yarı tok getiriyor, kimi ise emekli aylığından kalan 2 bin lirayı nereye harcayacağını "kara kara" düşünüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 'İstanbul'da Anne Olmak' adlı bir rapor hazırladı. Verilere göre yılın ilk 3 ayında annelerin gündemini yüzde 52,2 ile ekonomik sorunlar, yüzde 17,8 ile yerel seçimler oluşturdu.

Çalışma hayatından ev işlerine, aile bütçesinden temel ihtiyaçlara kadar, ekonomik buhranı iliklerine kadar hisseden annelere göre, çarşı pazarda sepetler boş kalıyor.

Yılın 365 günü evde veya işte çalışan anneler ne yazık ki yılın 1 haftasında dinlenmek için tatile çıkamıyor. Cepleri yakan tatil fiyatları karşısında annelerin yüzde 70'i tatile hasret...

Öte yandan İstanbul'da yaşayan annelerin yüzde 61'i iki günde bir etli yemek hazırlayamadığını, yüzde 67'si ise yeni kıyafet alamadığını belirtiyor.